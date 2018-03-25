طونوبيلا طلعات فوق طروطوار.. والسائق وصاحبو بغاو يهروبو لكن.. ﻿

شهد شارع العقيد العلام بمنطقة الحي المحمدي-عين السبع بالدارالبيضاء ليلة السبت حادثة جد خطيرة عقب ارتطام سيارة خفيفة بالرصيف.

شوف تيفي

شهد شارع العقيد العلام بمنطقة الحي المحمدي-عين السبع بالدارالبيضاء ليلة السبت حادثة جد خطيرة عقب ارتطام سيارة خفيفة بالرصيف.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن السائق وصديقه واللذان حسب شهود عيان كانا في حالة غير طبيعية، ارتطمت سيارتهما بالرصيف بسبب السرعة المفرطة التي كان يسوق بها السائق.

وفور وقوع الحادث حاول الشابان الهروب وترك السيارة بعين المكان، إلا أن أبناء الحي تمكنوا من الإمساك بالسائق غير أن صديقه لاذ بالفرار لوجهة مجهولة.

هذا وسلم أبناء الحي، السائق، لرجال الأمن من أجل تعميق البحث معه ومعرفة الأسباب التي جعلته يريد الفرار.