صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية تنوه بالجماهير الودادية بعد انقطاع الكهرباء بمركب محمد الخامس ﻿

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خصصت صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية، حيزا مهما للحديث عن جمالية مركب محمد الخامس بعد ابداعات جماهير الوداد الرياضي التي زينت معالم الملعب بالاحتفالات والتشجيعات الرائعة لفريقه رغم انقطاع الكهرباء.
و نشرت الصحيفة الفرنسية عبر صفحتها الرسمية على موقع ''فيسبوك'' فيديو لجماهير الوداد الرياضي خلال مباراة الدفاع الحسني الجديدي، وهي تتفن بأهازيجها رغم انقطاع الكهرباء عن الملعب.
و نوهت الصحيفة بجماهير الوداد قائلة :'' بدون إضاءة في مركب محمد الخامس لا توجد مُشكلة فجماهير نادي الوداد الرياضي موجودة هنا''.
وانطلقت التعليقات على التدوينة، بإبداعات جماهير الفريق الأحمر، إذ قال البعض:'' وجب على ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان استقدام هذه الجماهير إن هو أراد ملء مدرجات ملعب حديقة الأمراء''.
وفي تعليق آخر :'' هذا الحضور الجماهيري و هذه التشجيعات الحضارية ستدعم المغرب في حملة الترويج لملف احتضان مونديال 2026''.