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صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية تنوه بالجماهير الودادية بعد انقطاع الكهرباء بمركب محمد الخامس

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 00:26 صحيفة ليكيب الفرنسية تنوه بالجماهير الودادية بعد انقطاع الكهرباء بمركب محمد الخامس | سبور
صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية تنوه بالجماهير الودادية بعد انقطاع الكهرباء بمركب محمد الخامس
خصصت صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية، حيزا مهما للحديث عن جمالية مركب محمد الخامس بعد ابداعات جماهير الوداد الرياضي التي زينت معالم الملعب بالاحتفالات والتشجيعات الرائعة لفريقه رغم انقطاع الكهرباء.

شوف سبور

خصصت صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية، حيزا مهما للحديث عن جمالية مركب محمد الخامس بعد ابداعات جماهير الوداد الرياضي التي زينت معالم الملعب بالاحتفالات والتشجيعات الرائعة لفريقه رغم انقطاع الكهرباء.

و نشرت الصحيفة الفرنسية عبر صفحتها الرسمية على موقع ''فيسبوك'' فيديو لجماهير الوداد الرياضي خلال مباراة الدفاع الحسني الجديدي، وهي تتفن بأهازيجها رغم انقطاع الكهرباء عن الملعب.

و نوهت الصحيفة بجماهير الوداد قائلة :'' بدون إضاءة في مركب محمد الخامس لا توجد مُشكلة فجماهير نادي الوداد الرياضي موجودة هنا''.

وانطلقت التعليقات على التدوينة، بإبداعات جماهير الفريق الأحمر، إذ قال البعض:'' وجب على ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان استقدام هذه الجماهير إن هو أراد ملء مدرجات ملعب حديقة الأمراء''.

وفي تعليق آخر :'' هذا الحضور الجماهيري و هذه التشجيعات الحضارية ستدعم المغرب في حملة الترويج لملف احتضان مونديال 2026''.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الوداد مركب محمد الخامس

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