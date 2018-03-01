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عاجـــــل: المديرية العامة للأمن الوطني تُكذب المحامي زيان حول استدعاء إحدى المشتكيات في قضية بوعشرين

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 23:18 عاجـــــل: المديرية العامة للأمن الوطني تُكذب المحامي زيان حول استدعاء إحدى المشتكيات في قضية بوعشرين | بوليتيك
عاجـــــل: المديرية العامة للأمن الوطني تُكذب المحامي زيان حول استدعاء إحدى المشتكيات في قضية بوعشرين
نفت المديرية العامة للأمن الوطني تصريحات منسوبة للمحامي محمد زيان بشأن استدعاء إحدى المشتكيات يوم أمس الجمعة، مؤكدة أن المشتكية الوحيدة التي تم استدعاؤها مؤخرا كانت يوم الخميس الفارط، حيث تم

شوف تيفي و.م.ع

نفت المديرية العامة للأمن الوطني تصريحات منسوبة للمحامي محمد زيان بشأن استدعاء إحدى المشتكيات يوم أمس الجمعة، مؤكدة أن المشتكية الوحيدة التي تم استدعاؤها مؤخرا كانت يوم الخميس الفارط، حيث تم تبليغها الطي القضائي بموجب محضر قانوني.

وأبرزت المديرية العامة، في بلاغ لها، أن أحد المواقع الإخبارية نشرت تصريحات منسوبة للمحامي محمد زيان يدعي فيها أنه '' تم استدعاء إحدى المشتكيات، يوم أمس الجمعة، وتم تهديدها بنشر مقاطع الفيديو من حياتها الشخصية في حالة عدم المثول أمام القضاء في الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم 29 مارس 2018''.

ونظرا لكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضيف البلاغ، هي التي تولت إجراءات البحث في هذه القضية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأنها هي من تم انتدابها لتبليغ المشتكيات استدعاءات الحضور أمام غرفة الجنايات المكلفة بالبت في القضية، فإنها تعتبر نفسها معنية بالرد على هذه المزاعم والادعاءات الكاذبة.

وتابع المصدر ذاته أنه ''تنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تنفي المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت أية مشتكية يوم الجمعة المنصرم''، موضحة أن ''المشتكية الوحيدة التي تم استدعاؤها مؤخرا كانت يوم الخميس الفارط، حيث تم تبليغها الطي القضائي بموجب محضر قانوني''.

وأضاف البلاغ ''وإذ تجدد مصالح الأمن الوطني دحضها للتصريحات والتلميحات الكاذبة المنشورة في هذا الصدد، فإنها تؤكد على أن عمل مصالحها يحتكم إلى مبادئ الشرعية والمشروعية، وتبقى ملزمة بالمحافظة على سرية الأبحاث وكتمان جميع الأسرار المترتبة عنها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة''.

 

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