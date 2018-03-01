عــاجل:الملك محمد السادس يُدين عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون بفرنسا ﻿

أعرب الملك محمد السادس عن إدانته الشديدة لعملية احتجاز الرهائن، التي وقعت أمس الجمعة في سوق ممتاز ببلدة تريب والهجمات التي تلتها بكاركاسون، معبرا جلالته عن دعمه وتضامنه مع الرئيس الفرنسي السيد

شـــوف تيفي:و م ع

أعرب الملك محمد السادس عن إدانته الشديدة لعملية احتجاز الرهائن، التي وقعت أمس الجمعة في سوق ممتاز ببلدة تريب والهجمات التي تلتها بكاركاسون، معبرا جلالته عن دعمه وتضامنه مع الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.

وأكد الملك في برقية وجهها لإيمانويل ماكرون أن جلالته تلقى ''ببالغ الأسى نبأ عملية احتجاز الرهائن المأساوية'' التي وقعت ببلدة تريب، و''الهجمات الشنيعة'' التي تلتها بكاركاسون.

ومما جاء في برقية الملك ''باسم الشعب المغربي وباسمي الشخصي، أدين بشدة هذا العمل الإرهابي البغيض، مؤكدا لكم دعمنا الأكيد وكامل تضامننا معكم في هذا الظرف''.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك لإمانويل ماكرون، ومن خلاله، لأسر الضحايا وعموم الشعب الفرنسي، عن تعازي جلالته الصادقة، معبرا لفخامته عن عميق مشاعر المواساة وصادق المتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى