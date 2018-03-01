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عــــاجل:رئيس حكومة إيطاليا يُقدم استقالته لهذا السبب

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 22:56 عــــاجل:رئيس حكومة إيطاليا يُقدم استقالته لهذا السبب | دولي
عــــاجل:رئيس حكومة إيطاليا يُقدم استقالته لهذا السبب
قدم رئيس الحكومة الإيطالي باولو جنتيلوني استقالته رسميا، مساء اليومالسبت، عقب تنصيب البرلمان الجديد ، إلا أنه سيواصل تسيير الأعمال إلى غاية تشكيل حكومة جديدة .

شــوف تيفي:

قدم رئيس الحكومة الإيطالي باولو جنتيلوني استقالته رسميا، مساء اليومالسبت، عقب تنصيب البرلمان الجديد ، إلا أنه سيواصل تسيير الأعمال إلى غاية تشكيل حكومة جديدة .

وعقد البرلمان الإيطالي أمس الجمعة أول جلسة له بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مارس ، من أجل انتخاب رئيسي مجلسي النواب و الشيوخ ، اللذان مكنت مفاوضات عاجلة ليلة أمس من اختيارهما اليوم السبت بعد التوصل لاتفاق بين حزب حركة خمس نجوم و تحالف اليمين و اليمين المتطرف الفائزين في الاقتراع دون حصولهما على الأغلبية المطلوبة . أما تحالف اليسار الذي ينتمي إليه جنتيلوني، الخاسر الأكبر في ا لانتخابات الأخيرة فاختار التموقع في المعارضة ، رافضا أن يكون ''عكازا'' للقوى السياسية الفائزة .
و لذلك قدم جنتيلوني استقالته لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا قبل إبلاغ الرئيسين الجديدين لمجلسي البرلمان كما جرت العادة.
و بحسب بيان لمكتب الرئاسة فقد ''دعا الرئيس الإيطالي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها جنتيلوني إلى الاستمرار في تسيير الأعمال اليومية حتى يتم تشكيل جكومة جديدة ، و يمهد انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان الطريق أمام إجراء مشاورات رسمية يرأسها الرئيس سيرجيو ماتاريلا لتشكيل حكومة ومن المتوقع أن تبدأ يوم ثالث أبريل المقبل.

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