رسميا : المغرب سيواجه سلوفاكيا وأستونيا وديا يونيو القادم بالمعسكر المزمع إقامته بسويسرا ﻿

تقرر رسمياً أن يواجه المنتخب المغربي ، المنتخبين السلوفاكي والأستوني، شهر يونيو المقبل بمدينة سيون السويسرية، استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 .

''شوف سبور ''

تقرر رسمياً أن يواجه المنتخب المغربي ، المنتخبين السلوفاكي والأستوني، شهر يونيو المقبل بمدينة سيون السويسرية، استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 .

و سيواجه المنتخب المغربي ، منتخب سلوفاكيا يوم 4 يونيو المقبل، فيما سيواجه المنتخب الأستوني في 9 من نفس الشهر، قبل بدء المونديال يوم الرابع عشر من الشهر ذاته.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على المنتخب الصربي يوم أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف واحد.

‎ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.