رسميا : المغرب سيواجه سلوفاكيا وأستونيا وديا يونيو القادم بالمعسكر المزمع إقامته بسويسرا ﻿

''شوف سبور ''
تقرر رسمياً أن يواجه المنتخب المغربي ، المنتخبين السلوفاكي والأستوني، شهر يونيو المقبل بمدينة سيون السويسرية، استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 .
و سيواجه المنتخب المغربي ، منتخب سلوفاكيا يوم 4 يونيو المقبل، فيما سيواجه المنتخب الأستوني في 9 من نفس الشهر، قبل بدء المونديال يوم الرابع عشر من الشهر ذاته.
وكان المنتخب الوطني قد فاز على المنتخب الصربي يوم أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف واحد.
ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.