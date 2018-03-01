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رسميا : المغرب سيواجه سلوفاكيا وأستونيا وديا يونيو القادم بالمعسكر المزمع إقامته بسويسرا

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 22:12 رسميا : المغرب سيواجه سلوفاكيا وأستونيا وديا يونيو القادم بالمعسكر المزمع إقامته بسويسرا | سبور
رسميا : المغرب سيواجه سلوفاكيا وأستونيا وديا يونيو القادم بالمعسكر المزمع إقامته بسويسرا
تقرر رسمياً أن يواجه المنتخب المغربي ، المنتخبين السلوفاكي والأستوني، شهر يونيو المقبل بمدينة سيون السويسرية، استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 .

''شوف سبور ''

تقرر رسمياً أن يواجه المنتخب المغربي ، المنتخبين السلوفاكي والأستوني، شهر يونيو المقبل بمدينة سيون السويسرية، استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 .

و سيواجه المنتخب المغربي ، منتخب سلوفاكيا يوم 4 يونيو المقبل، فيما سيواجه المنتخب الأستوني في 9 من نفس الشهر، قبل بدء المونديال يوم الرابع عشر من الشهر ذاته.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على المنتخب الصربي يوم أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف واحد.

‎ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

 

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المنتخب المغربي المنتخب السلوفاكي شوف سبور

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