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تحذير.. ليس فيسبوك فقط من يهدد الخصوصية

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 22:11 تحذير.. ليس فيسبوك فقط من يهدد الخصوصية | نت 2.0
تحذير.. ليس فيسبوك فقط من يهدد الخصوصية
بعد القيل والقال، كشفت دراسة أنجزتها شركة حديثة تدعى « كليكز » أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليس هو فقط من يهدد خصوصية المستخدمين.

شوف تيفي

بعد القيل والقال، كشفت دراسة أنجزتها شركة حديثة تدعى « كليكز » أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليس هو فقط من يهدد خصوصية المستخدمين.

وأضافت الدراسة التي شارك فيها 200 ألف مستخدم ألماني ، أن شركة غوغل تتعقب عبر خدماتها المختلفة 64 بالمائة من كل التصفح الإلكتروني، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وكان مدافعون عن الخصوصية قد حذروا لسنوات من أن شروط استخدام فيسبوك تجعله معرضا لجمع البيانات.

وتمكن أستاذ علم النفس ألكسندر كوجان من جمع بيانات 50 مليون مستخدم لفيسبوك من خلال تصميم استبيان شخصي أجراه بضع مئات الآلاف من الأشخاص.

وبالموافقة على شروطه، سمح المستخدمون للتطبيق بجمع معلومات عن أصدقائهم على فيسبوك دون علمهم أو موافقتهم.

تجدر الإشارة، إلى أن عبارة (#احذف فيسبوك) لاقت تفاعلا كبيرا وأدى إلى إقبال الكثيرين على حذف حساباتهم، وذلك بعد أن وقعت البيانات الشخصية لملايين المستخدمين في يد شركة استشارات سياسية.

 

‫شوف تيفي

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نت فيسبوك تسريب خصوصيات

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