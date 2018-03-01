الصحافة الهولندية تتحسر على ضياع زياش وتشيد بأداء نجم أجاكس رفقة الأسود ﻿

أشادت الصحف الهولندية المتخصصة في كرة القدم، بالمستوى الذي ظهر به حكيم زياش لاعب فريق أجاكس أمستردام رفقة المنتخب المغربي خلال مباراته أمام منتخب صربيا يوم أمس الجمعة استعدادا لنهائيات كأس العالم

شوف سبور

أشادت الصحف الهولندية المتخصصة في كرة القدم، بالمستوى الذي ظهر به حكيم زياش لاعب فريق أجاكس أمستردام رفقة المنتخب المغربي خلال مباراته أمام منتخب صربيا يوم أمس الجمعة استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

وتطرقت صحيفة ''فوتبول زون'' في مقال لها لأداء زياش بعنوان ''زياش شخصية كبرى في المغرب: هدف وتمريرة حاسمة وإشادة جماهيرية''، مؤكدا أن اللاعب يحظى باحترام كبير بين الجماهير المغربية بعد التصفيق له بحرارة خلال نهاية اللقاء.

واعتبر موقع ''nu.nl''، أن صاحب الـ25 سنة ساهم بقوة في الانتصار الذي حصده المنتخب المغربي بفضل هدفه من ضربة جزاء والتمريرة الحاسمة التي منحها للمهاجم خالد بوطيب.

وحسب ذات المصدر ، فقد ''قاد زياش المنتخب المغربي للفوز أمام صربيا''،موضحا أن اللاعب يتمتع ًبحس التمريرات الحاسمة وشخصية قوية داخل الملعب.

وتحسر الإعلام الهولندي، حين أعلن زياش اختياره تمثيل المنتخب المغربي على حساب ''الطواحين الهوائية''، بعدما كان الهولنديون يتمنون الاستفادة من خدمات اللاعب.





