 الصحافة الهولندية تتحسر على ضياع زياش وتشيد بأداء نجم أجاكس رفقة الأسود ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل و بالصـــورة..هذه هي المدينة التي يتواجد فيها الملك محمد السادس | بوليتيك

عـــاجل و بالصـــورة..هذه هي المدينة التي يتواجد فيها الملك محمد السادس

عاجـــــل: المديرية العامة للأمن الوطني تُكذب المحامي زيان حول استدعاء إحدى المشتكيات في قضية بوعشرين | بوليتيك

عاجـــــل: المديرية العامة للأمن الوطني تُكذب المحامي زيان حول استدعاء إحدى المشتكيات في قضية

عــاجل:الملك محمد السادس يُدين عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون بفرنسا | بوليتيك

عــاجل:الملك محمد السادس يُدين عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون بفرنسا

عــــاجل:رئيس حكومة إيطاليا يُقدم استقالته لهذا السبب | دولي

عــــاجل:رئيس حكومة إيطاليا يُقدم استقالته لهذا السبب

تحذير.. ليس فيسبوك فقط من يهدد الخصوصية | نت 2.0

تحذير.. ليس فيسبوك فقط من يهدد الخصوصية

فيسبوك يواجه لحظــات عصيبة واتهامات التلاعب بالناخبين الأمريكيين ورطة كبيرة تلاحقه..وهـذه التفاصــيل | نت 2.0

فيسبوك يواجه لحظــات عصيبة واتهامات التلاعب بالناخبين الأمريكيين ورطة كبيرة تلاحقه..وهـذه

فيديو : الدفاع الحسني الجديدي يدك شباك شباب الريف الحسيمي بثلاثية | بووز

فيديو : الدفاع الحسني الجديدي يدك شباك شباب الريف الحسيمي بثلاثية

شوف تيفي تنفرد بكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل قاصر لشاب عشريني بحي تدارت بأكادير | حوادث و حقوق

''شوف تيفي'' تنفرد بكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل قاصر لشاب عشريني بحي تدارت بأكادير

قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم | مجتمع

قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

الصحافة الهولندية تتحسر على ضياع زياش وتشيد بأداء نجم أجاكس رفقة الأسود

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 22:05 الصحافة الهولندية تتحسر على ضياع زياش وتشيد بأداء نجم أجاكس رفقة الأسود | سبور
الصحافة الهولندية تتحسر على ضياع زياش وتشيد بأداء نجم أجاكس رفقة الأسود
أشادت الصحف الهولندية المتخصصة في كرة القدم، بالمستوى الذي ظهر به حكيم زياش لاعب فريق أجاكس أمستردام رفقة المنتخب المغربي خلال مباراته أمام منتخب صربيا يوم أمس الجمعة استعدادا لنهائيات كأس العالم

شوف سبور

أشادت الصحف الهولندية المتخصصة في كرة القدم، بالمستوى الذي ظهر به حكيم زياش لاعب فريق أجاكس أمستردام رفقة المنتخب المغربي خلال مباراته أمام منتخب صربيا يوم أمس الجمعة استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

وتطرقت صحيفة ''فوتبول زون'' في مقال لها لأداء زياش بعنوان ''زياش شخصية كبرى في المغرب: هدف وتمريرة حاسمة وإشادة جماهيرية''، مؤكدا أن اللاعب يحظى باحترام كبير بين الجماهير المغربية بعد التصفيق له بحرارة خلال نهاية اللقاء.

واعتبر موقع ''nu.nl''، أن صاحب الـ25 سنة ساهم بقوة في الانتصار الذي حصده المنتخب المغربي بفضل هدفه من ضربة جزاء والتمريرة الحاسمة التي منحها للمهاجم خالد بوطيب.

وحسب ذات المصدر ، فقد ''قاد زياش المنتخب المغربي للفوز أمام صربيا''،موضحا أن اللاعب يتمتع ًبحس التمريرات الحاسمة وشخصية قوية داخل الملعب.

وتحسر الإعلام الهولندي، حين أعلن زياش اختياره تمثيل المنتخب المغربي على حساب ''الطواحين الهوائية''، بعدما كان الهولنديون يتمنون الاستفادة من خدمات اللاعب.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب حكيم زياش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هادشي اللي بقا...الرجاء البيضاوي بلا ماء | سبور

هادشي اللي بقا...الرجاء البيضاوي بلا ماء

رسميا : المغرب سيواجه سلوفاكيا وأستونيا وديا يونيو القادم بالمعسكر المزمع إقامته بسويسرا | سبور

رسميا : المغرب سيواجه سلوفاكيا وأستونيا وديا يونيو القادم بالمعسكر المزمع إقامته بسويسرا

البنزرتي : أوناجم قريب من العودة إلى الميادين | سبور

البنزرتي : أوناجم قريب من العودة إلى الميادين

بالفيديو..بعد تصريحات رئيس الوداد المثيرة حول صفقة بنشرقي..المرنيسي يفضح الناصيري : باع بنشرقي بـ 5 المليار و كيضحك علينا.. | سبور

بالفيديو..بعد تصريحات رئيس الوداد المثيرة حول صفقة بنشرقي..المرنيسي يفضح الناصيري : ''باع بنشرقي بـ 5 المليار و كيضحك علينا..''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الشوهة بمازاغان..لحظة منع خبيرة تجميل شهيرة من دخول حفل دنيا باطما و ديانا حداد وهاشنو دارت | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..الشوهة بمازاغان..لحظة منع خبيرة تجميل شهيرة من دخول حفل دنيا باطما و ديانا حداد وهاشنو دارت

بعد شعيب و ليلى..مجموعة عزاب من أجل الزواج..زوجو كوبل آخر وهاشنو وقع فالعرس+ كواليس خاصة | خارج البلاطو

بعد شعيب و ليلى..مجموعة عزاب من أجل الزواج..زوجو كوبل آخر وهاشنو وقع فالعرس+ كواليس خاصة

بالفيديو..حكرة حارس سيارات من بني درار..تْعدا عليا مول الباركينغ و بغيت حقي | خارج البلاطو

بالفيديو..حكرة حارس سيارات من بني درار..تْعدا عليا مول الباركينغ و بغيت حقي

بالفيديو..حصلات راجلها مزوج عليها و منين واجهاتو جْــرا عليها من الدار ب5 ديال الولاد و بلا وراق | بــووز

بالفيديو..حصلات راجلها مزوج عليها و منين واجهاتو جْــرا عليها من الدار ب5 ديال الولاد و بلا وراق

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل و بالصـــورة..هذه هي المدينة التي يتواجد فيها الملك محمد السادس | بوليتيك
منذ 2 دقائق

عـــاجل و بالصـــورة..هذه هي المدينة التي يتواجد فيها الملك محمد السادس

عاجـــــل: المديرية العامة للأمن الوطني تُكذب المحامي زيان حول استدعاء إحدى المشتكيات في قضية بوعشرين | بوليتيك

عاجـــــل: المديرية العامة للأمن الوطني تُكذب المحامي زيان حول استدعاء إحدى المشتكيات في قضية

عــاجل:الملك محمد السادس يُدين عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون بفرنسا | بوليتيك

عــاجل:الملك محمد السادس يُدين عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون بفرنسا

عــــاجل:رئيس حكومة إيطاليا يُقدم استقالته لهذا السبب | دولي

عــــاجل:رئيس حكومة إيطاليا يُقدم استقالته لهذا السبب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • con[email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.