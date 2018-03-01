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بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 21:43 فيسبوك يواجه لحظــات عصيبة واتهامات التلاعب بالناخبين الأمريكيين ورطة كبيرة تلاحقه..وهـذه التفاصــيل | نت 2.0
فيسبوك يواجه لحظــات عصيبة واتهامات التلاعب بالناخبين الأمريكيين ورطة كبيرة تلاحقه..وهـذه التفاصــيل
يواجه فيسبوك والاخصائيون النفسيون العاملون معه معضلة بشأن قواعد تنظيم العمل المستقبلية بحسب خبراء، على خلفية الكشف بأن المعلومات المتوافرة في هذا الموقع للتواصل الاجتماعي قد تكون استخدمت

"شوف تيفي"

 

يواجه فيسبوك والاخصائيون النفسيون العاملون معه معضلة بشأن قواعد تنظيم العمل المستقبلية بحسب خبراء، على خلفية الكشف بأن المعلومات المتوافرة في هذا الموقع للتواصل الاجتماعي قد تكون استخدمت للمساعدة في انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشير آندرو برزيبلسكي من جامعة أوكسفورد التي تعد بين المؤسسات الأبرز في العالم التي تعنى بعلم نفس التواصل الاجتماعي، إلى أن الفضيحة المتعلقة بالطريقة التي حصلت فيها شركة "كامبريدج أناليتيكا" على المعلومات الشخصية في محاولة للتلاعب بالناخبين الأمريكيين "هي أهم لحظة واجهها فيسبوك منذ أصبح عاما(في 2012)"، حسب ما أوردته يومه السبت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح أن "ما يحدث في فيسبوك ليس بطبيعته سيئا" معتبرا أن المشكلة تكمن في أن الموقع "يستخدم بياناتنا لمنتجات وخدمات لكن لا فكرة لدينا عن نواياهم"، ودعا إلى وضع قواعد تنظيمية و"إطار أخلاقي (لضمان) أن تكون حقوق المستخدمين محمية وأن تجري الدراسات بشكل شفاف وتصب في مصلحة العامة".

من جهتها، أوضحت الخبيرة الاجتماعية الفرنسية ناتالي نادود-البرتيني أنه مع الكشف عن الفضيحة الأخيرة المتعلقة بـ"كامبريدج أناليتيكا"، هناك حد تم تجاوزه حتى ولو أن "الناس اعتادوا تقريبا على استخدام بياناتهم لتحقيق المكاسب التجارية"، وأكدت أن "مسألة استخدام المعلومات في الحملات السياسية هو أمر مقلق أكثر بكثير". لكنها أقرت أنه "سواء أعجبنا ذلك أم لا، نحن مجبرون تقريبا على امتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

ولا يمكن كذلك التقليل من أهمية الإدمان في هذا المجال، بحسب الأستاذ من جامعة "ليهاي" في بنسلفانيا إيرك باومر الذي أظهرت دراسة أجراها لجامعة كورنيل عام 2015 كيف أن العديد من مستخدمي فيسبوك الذين أرادوا تركه استمروا لا شعوريا في التوجه للضغط على حرف "ف" لدى تشغيل حواسيبهم.

وقال باومر إن "المشكلة الأخرى تكمن في غموض مجموعات الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي" حيث "يقول الناس لا أحب فيسبوك ولذا استخدم إنستغرام (...) غير مدركين بأنه مملوك كذلك من قبل فيسبوك".

 

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شوف تيفي المغرب فيسبوك ورطة الناخبين

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