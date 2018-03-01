 بالفيديو..بعد تصريحات رئيس الوداد المثيرة حول صفقة بنشرقي..المرنيسي يفضح الناصيري : ''باع بنشرقي بـ 5 المليار و كيضحك علينا..'' ﻿
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بالفيديو..بعد تصريحات رئيس الوداد المثيرة حول صفقة بنشرقي..المرنيسي يفضح الناصيري : ''باع بنشرقي بـ 5 المليار و كيضحك علينا..''

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 21:23 بالفيديو..بعد تصريحات رئيس الوداد المثيرة حول صفقة بنشرقي..المرنيسي يفضح الناصيري : باع بنشرقي بـ 5 المليار و كيضحك علينا.. | سبور
بالفيديو..بعد تصريحات رئيس الوداد المثيرة حول صفقة بنشرقي..المرنيسي يفضح الناصيري : ''باع بنشرقي بـ 5 المليار و كيضحك علينا..''
كشف أحمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تفاصيل آخر المفاوضات التي أجراها مع سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بخصوص نصيب الفريق الفاسي من صفقة أشرف

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي


كشف أحمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تفاصيل آخر المفاوضات التي أجراها مع سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بخصوص نصيب الفريق الفاسي من صفقة أشرف بنشرقي خلال بيع عقد الأخير لفريق الهلال السعودي.

وقال المرنيسي في تصريح حصري لـ '' شوف سبور''، يومه السبت أن سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي، فاز بصفقة انتقال بنشرقي إلى فريق الهلال السعودي بقيمة تبلغ 5 ملايير سنتيم ويحاول ما أمكن إقناع إدارة الفريق الفاسي أنها لم تتجاوز 2 مليار سنتيم، علما أن نسبة أرباح المغرب الفاسي تقدر بنسبة 25 في المئة.

وتابع قائلا :'' واش الناصيري باغي يضحك علينا باع اللاعب بـ 5 مليار وكيقول لينا 2 مليار سنتيم على أي قاعدة سنبني نسبة 25 في المئة ''.

وأوضح رئيس فريق المغرب الفاسي، أن الوداد مطالب بمنح فريق المغرب الفاسي مليار و 250 مليون سنتيم، ومن المنتظر أن تصل القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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شوف سبور المغرب الوداد المغرب الفاسي

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