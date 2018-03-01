نجم المنتخب الإسباني يغادر المعسكر التدريبي ﻿

أعلن المنتخب الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، أن اللاعب ديفيد سيلفا غادر تربص ''لا روخا'' لأسباب شخصية.

'' شوف سبور''

أعلن المنتخب الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، أن اللاعب ديفيد سيلفا غادر تربص ''لا روخا'' لأسباب شخصية.

وذكرت شبكة ''سكاي سبورتس'' البريطانية، أن اللاعب بدأ المباراة الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام منتخب ألمانيا أمس في مدينة دوسيلدورف الألمانية، لكنه لن يشارك في لقاء الأرجنتين في مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

وغاب سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن عدة مباريات في البطولة الإنجليزية هذا الموسم بموافقة المدرب بيب غوارديولا وذلك لقضاء بعض الوقت مع عائلته.



يشار إلى أن مانشستر سيتي سيلعب أمام إيفرتون في البطولة الإنجليزية لكرة القدم ''البريميرليغ'' يوم السبت المقبل، قبل التوجه إلى ملعب (الأنفيلد) معقل نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة ''الريدز'' في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.