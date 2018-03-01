 نجم المنتخب الإسباني يغادر المعسكر التدريبي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : الدفاع الحسني الجديدي يدك شباك شباب الريف الحسيمي بثلاثية | بووز

فيديو : الدفاع الحسني الجديدي يدك شباك شباب الريف الحسيمي بثلاثية

شوف تيفي تنفرد بكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل قاصر لشاب عشريني بحي تدارت بأكادير | حوادث و حقوق

''شوف تيفي'' تنفرد بكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل قاصر لشاب عشريني بحي تدارت بأكادير

قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم | مجتمع

قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم

بالفيديو : النزال الكامل للملاكم المغربي محمد الربيعي أمام خصمه الإيطالي لوري جوزيپي | بووز

بالفيديو : النزال الكامل للملاكم المغربي محمد الربيعي أمام خصمه الإيطالي لوري جوزيپي

شاهد بالفيديو لحظة فوز الملاكم المغربي محمد الربيعي بالضربة القاضية أمام خصمه الإيطالي لوري جوزيپي | بووز

شاهد بالفيديو لحظة فوز الملاكم المغربي محمد الربيعي بالضربة القاضية أمام خصمه الإيطالي لوري

شاهد بالفيديو لحظة فوز الملاكم المغربي محمد الربيعي بالضربة القاضي أمام خصمه الإيطالي لوري جوزيپي | بووز

شاهد بالفيديو لحظة فوز الملاكم المغربي محمد الربيعي بالضربة القاضي أمام خصمه الإيطالي لوري

عاجــــل:مُلقب بالمش كان غادي يقتل جارو منين رفض يدخلو لعيد ميلاد بنتو فكازا | حوادث و حقوق

عاجــــل:مُلقب ''بالمش'' كان غادي يقتل جارو منين رفض يدخلو لعيد ميلاد بنتو فكازا

شوفو شنو وقع لشخص نصب على 30 مواطن من بعد ما وهمهم أنو غادي يخدمهم في الإمارات | حوادث و حقوق

شوفو شنو وقع لشخص نصب على 30 مواطن من بعد ما وهمهم أنو غادي يخدمهم في الإمارات

إنجاز حوالي 125 مشروعا بغلاف مالي كبير بقلعة السراغنة | بوليتيك

إنجاز حوالي 125 مشروعا بغلاف مالي كبير بقلعة السراغنة

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

نجم المنتخب الإسباني يغادر المعسكر التدريبي

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 20:47 نجم المنتخب الإسباني يغادر المعسكر التدريبي | سبور
نجم المنتخب الإسباني يغادر المعسكر التدريبي
أعلن المنتخب الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، أن اللاعب ديفيد سيلفا غادر تربص ''لا روخا'' لأسباب شخصية.

'' شوف سبور''

أعلن المنتخب الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، أن اللاعب ديفيد سيلفا غادر تربص ''لا روخا'' لأسباب شخصية.

وذكرت شبكة ''سكاي سبورتس'' البريطانية، أن اللاعب بدأ المباراة الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام منتخب ألمانيا أمس في مدينة دوسيلدورف الألمانية، لكنه لن يشارك في لقاء الأرجنتين في مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

وغاب سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن عدة مباريات في البطولة الإنجليزية هذا الموسم بموافقة المدرب بيب غوارديولا وذلك لقضاء بعض الوقت مع عائلته.

يشار إلى أن مانشستر سيتي سيلعب أمام إيفرتون في البطولة الإنجليزية لكرة القدم ''البريميرليغ'' يوم السبت المقبل، قبل التوجه إلى ملعب (الأنفيلد) معقل نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة ''الريدز'' في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب الإسباني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعدما خسرو أمام الأسود..صربيا تدعم ملف المغرب في مونديال 2026 | سبور

بعدما خسرو أمام الأسود..صربيا تدعم ملف المغرب في مونديال 2026

عاجل: ربيعي يفوز بالضربة القاضية في الملاكمة الاحترافية بفرنسا على خصمه الإيطالي | سبور

عاجل: ربيعي يفوز بالضربة القاضية في الملاكمة الاحترافية بفرنسا على خصمه الإيطالي

الصحف الصربية تسخر من منتخب بلادها بعد هزيمتهم أمام الأسود | سبور

الصحف الصربية تسخر من منتخب بلادها بعد هزيمتهم أمام الأسود

بالصورة: حزب إلياس العماري حاضر في الجمع العام للوداد | سبور

بالصورة: حزب إلياس العماري حاضر في الجمع العام للوداد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مغربي مشا حارك لأوروبا و منين تزوج بألمانية جراو عليه بعدما شدوه بتهمة الإرهاب و رجعوه لبلادو | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..مغربي مشا حارك لأوروبا و منين تزوج بألمانية جراو عليه بعدما شدوه بتهمة الإرهاب و رجعوه لبلادو

مغربي مشا حارك لأوروبا و منين تزوج بألمانية جراو عليه بعدما شدوه بتهمة الإرهاب و رجعوه لبلادو | بــووز

مغربي مشا حارك لأوروبا و منين تزوج بألمانية جراو عليه بعدما شدوه بتهمة الإرهاب و رجعوه لبلادو

بالفيديو..في اليوم العالمي لمحاربة داء السل..الشيشا من الأسباب الأساسية وها شحال من واحد مصاب بالمرض في المغرب | خارج البلاطو

بالفيديو..في اليوم العالمي لمحاربة داء السل..الشيشا من الأسباب الأساسية وها شحال من واحد مصاب بالمرض في المغرب

صــــادم و غير متوقع..من قلب مدينة برشيد..أول تصريح لوالدة الطفلة اللي افتض ليها الأب البكارة ديالها..كنت ناعسة معاها نضت من حداه جيث لقيتو خاشي صبعو فبنتو الصغيرة و دازت بالدم | خارج البلاطو

صــــادم و غير متوقع..من قلب مدينة برشيد..أول تصريح لوالدة الطفلة اللي افتض ليها الأب البكارة ديالها..كنت ناعسة معاها نضت من حداه جيث لقيتو خاشي صبعو فبنتو الصغيرة و دازت بالدم

﻿

آخر المستجدات

فيديو : الدفاع الحسني الجديدي يدك شباك شباب الريف الحسيمي بثلاثية | بووز
منذ 51 دقيقة

فيديو : الدفاع الحسني الجديدي يدك شباك شباب الريف الحسيمي بثلاثية

شوف تيفي تنفرد بكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل قاصر لشاب عشريني بحي تدارت بأكادير | حوادث و حقوق

''شوف تيفي'' تنفرد بكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل قاصر لشاب عشريني بحي تدارت بأكادير

قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم | مجتمع

قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم

بالفيديو : النزال الكامل للملاكم المغربي محمد الربيعي أمام خصمه الإيطالي لوري جوزيپي | بووز

بالفيديو : النزال الكامل للملاكم المغربي محمد الربيعي أمام خصمه الإيطالي لوري جوزيپي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.