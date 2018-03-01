بعدما خسرو أمام الأسود..صربيا تدعم ملف المغرب في مونديال 2026 ﻿

أكد سلافيزا كوكيزا، رئيس إتحاد صربيا لكرة القدم، أن بلاده، ستدعم ملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2026، وذلك خلال اجتماعه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،

شـــوف تيفي:

أكد سلافيزا كوكيزا، رئيس إتحاد صربيا لكرة القدم، أن بلاده، ستدعم ملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2026، وذلك خلال اجتماعه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الجمعة بمدينة تورينو الإيطالية على هامش المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الصربي.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم السبت، أن سلافيزا كوكيزا، أكد أن الإتحاد الصربي لكرة القدم، سيدعم المغرب حتى يتسنى له استضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2026.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار حملة المملكة المغربية لحشد دعم ترشيح المغرب لاستضافة نهائات كأس العالم 2026، توجه السيد فوزي لقجع، اليوم السبت إلى لكسمبورغ، حيث التقى بالسيد بول فيليب رئيس إتحاد لكسمبورغ لكرة القدم، وقدم له الخطوط العريضة لملف ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم 2026، مبرزا القيم الرياضية والثقافية التي يتضمنها، قبل أن يؤكد له أن ترشيح المغرب لاستضافة هذا العرس العالمي يعتبر ترشيحا إفريقيا.

من جانبه أشار بول فيليب، خلال هذا الاجتماع، إلى عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب ولكسمبورغ، مشيرا إلى أن إتحاد لكسمبورغ لكرة القدم، سيكون بجانب المملكة المغربية من أجل احتضان كأس العالم لسنة 2026.