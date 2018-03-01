''شوف تيفي'' تنفرد بكشف تفاصيل مثيرة عن جريمة قتل قاصر لشاب عشريني بحي تدارت بأكادير ﻿

اهتز حي تدارت أنزا شمال أكادير قبل يومين على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وعلى إثر ذلك، انتقل طاقم شوف تيفي إلى الحي المذكور من أجل معرفة حيثيات وخبايا هذه الجريمة المروعة.

شوف تيفي

اهتز حي تدارت أنزا شمال أكادير قبل يومين على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وعلى إثر ذلك، انتقل طاقم شوف تيفي إلى الحي المذكور من أجل معرفة حيثيات وخبايا هذه الجريمة المروعة.

وحسب ما كشف عنه شهود عيان لشوف تيفي فإن الهالك قدِم من مدينة بني ملال منذ 21 يوما لأكادير من أجل البحث عن العمل، حيث استقر بالحي السالف الذكر ليكتري شقة رفقة شخصين ينحذران هما الآخرين من بني ملال.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن الهالك دخل في شنآن مع أحد رفاقه بالشقة، والذي يبلغ من العمر 16 سنة إثر إقدمه على إستفزازه بلمس مؤخرته بإصبعه الشيء الذي جعل هذا الأخير ينفجر غضبا، ليدخل معه في صراع وشجار حادين ليطعنه بسكين كان بحوزته على مستوى الصدر و يلوذ بالفرار.



وأكد شهود عيان، أن الهالك وفور تلقيه لطعنة غادرة على مستوى الصدر خرج من الشقة للحاق بالجاني لكنه سقط أمام باب الإقامة التي يقطن بها، وظل مستلقيا حولي ساعة ونصف يصارع الموت، ليلفظ أنفساه الأخيرة وهو في طريقه إلى مستشفى الحسن الثاني.

وفي نفس السياق، تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة ليحال على المصلحة الولائية لأمن أكادير، من أجل تعميق البحث معه بخصوص الجريمة لتحديد ملابساتها وظروف وقوعها.