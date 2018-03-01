 قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم ﻿
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قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 20:22 قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم | مجتمع
قلق وتحذيرات من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم
صدر يوم الخميس 22 مارس تقرير عالمي عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو يحذر من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم وهذا ما أكده المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس

شوف تيفي

صدر يوم الخميس 22 مارس تقرير عالمي عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو يحذر من خطر ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم وهذا ما أكده المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس حيث قال : '' الجوع وانعدام الأمن الغذائي يؤثران على حياة الملايين في جميع أنحاء العالم''.

وبحسب التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية الذي نشرته المنظمة العالمية فإن 124 مليون شخص من 51 دولة عانوا انعدام الأمن الغذائي الحاد -الذي يقصد به الجوع الشديد والذي يشكل خطرا مباشرا على حياة الفرد- خلال سنة 2017 بزيادة 11 مليون شخص مقارنة بالسنة الفارطة

ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير بحسب ما جاء به التقرير إلى النزاعات وتغير المناخ كما أكد التقرير أن النزاع سيبقى الدافع الأساسي لأزمات الغذاء عام 2018 بحيث قال في هذا الصدد المدير العام للفاو جوزيه غرازياتو داس يلفا : ''إذا كنا نريد القضاء على الجوع، يجب علينا الاعتراف بالعلاقة التي تجمع بين الجوع والنزاع وأن نتصدى لها''

كما أكد الشركاء أن الوضع الذي كشف عنه التقرير العالمي يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات متزامنة لإنقاذ الأرواح، وسبل العيش ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمات الغذاء.

 

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المغرب شوف تيفي صحة خطر ارتفاع مستويات الجوع

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