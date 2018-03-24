عاجــــل:مُلقب ''بالمش'' كان غادي يقتل جارو منين رفض يدخلو لعيد ميلاد بنتو فكازا ﻿

أقدم شخص ملقب ''بالمش'' معروف بتعاطيه ومتاجرته في المخدرات، على محاولة قتل جاره أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنته في حدود الساعة السادسة من مساء يومه السبت بمنطقة سيدي عثمان بدرب بلدية بالدارالبيضاء.

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أقدم شخص ملقب ''بالمش'' معروف بتعاطيه ومتاجرته في المخدرات، على محاولة قتل جاره أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنته في حدود الساعة السادسة من مساء يومه السبت بمنطقة سيدي عثمان بدرب بلدية بالدارالبيضاء.

وكشفت مصادرنا،أن الشخص المذكورو الذي كان في حالة غير طبيعية، طرق باب جاره الذي كان يحتفل بعيد ميلاد ابنته محاولا منزله بالقوة ليرفض الأب طلبه،حيث أقدم المش على طعن الأب على مستوى الرجل، و الكلية، والفخد.

وبعد جريمته،لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الضحية في حالة حرجة على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.