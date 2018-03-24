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بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 20:00 عاجــــل:مُلقب بالمش كان غادي يقتل جارو منين رفض يدخلو لعيد ميلاد بنتو فكازا | حوادث و حقوق
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أقدم شخص ملقب ''بالمش'' معروف بتعاطيه ومتاجرته في المخدرات، على محاولة قتل جاره أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنته في حدود الساعة السادسة من مساء يومه السبت بمنطقة سيدي عثمان بدرب بلدية بالدارالبيضاء.

شوف تيفي:

أقدم شخص ملقب ''بالمش'' معروف بتعاطيه ومتاجرته في المخدرات، على محاولة قتل جاره أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنته في حدود الساعة السادسة من مساء يومه السبت بمنطقة سيدي عثمان بدرب بلدية بالدارالبيضاء.

وكشفت مصادرنا،أن الشخص المذكورو الذي كان في حالة غير طبيعية، طرق باب جاره الذي كان يحتفل بعيد ميلاد ابنته محاولا منزله بالقوة ليرفض الأب طلبه،حيث أقدم المش على طعن الأب على مستوى الرجل، و الكلية، والفخد.

وبعد جريمته،لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الضحية في حالة حرجة على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.

 

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شوف تيفي حوادث وحقوق مخدرات سيدي عثمان

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