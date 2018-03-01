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شوفو شنو وقع لشخص نصب على 30 مواطن من بعد ما وهمهم أنو غادي يخدمهم في الإمارات

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 19:42 شوفو شنو وقع لشخص نصب على 30 مواطن من بعد ما وهمهم أنو غادي يخدمهم في الإمارات | حوادث و حقوق
شوفو شنو وقع لشخص نصب على 30 مواطن من بعد ما وهمهم أنو غادي يخدمهم في الإمارات
تمكنت فرقة الشرطة القضائية من نصب كمين لشخص متهم بالنصب والاحتيال وهو من ذوي السوابق القضائية يوم أمس .الجمعة

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تمكنت فرقة الشرطة القضائية من نصب كمين لشخص متهم بالنصب والاحتيال وهو من ذوي السوابق القضائية يوم أمس .الجمعة

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الموقوف كان يوهم ضحاياه أنه سيساعدهم على إيجاد عمل بالإمارات العربية المتحدة بعدما كان يطلب منهم مده بمبلغ مالي مهم يتراوح مابين 6000 و7000 درهم.

وأضافت مصادرنا، أن المعني بالأمر، لم يف بوعوده ، ليتقدم حوالي 30 ضحية بشكاية لدى المصالح الأمنية، ليتم القبض عليه.

هذا وسيتم إحالة الموقوف على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء ومتابعته من أجل المنسوب إليه.

 

 

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شوف تيفي حوادث نصب احتيال عين السبع

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