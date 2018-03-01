إنجاز حوالي 125 مشروعا بغلاف مالي كبير بقلعة السراغنة ﻿

بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2017 على مستوى إقليم قلعة السراغنة، حوالي 125 مشروعا بغلاف مالي يقدر بأزيد من 141ر36 مليون درهم ضمنها 8ر29 مليون درهم كمساهمة من

''شوف تيفي''

بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2017 على مستوى إقليم قلعة السراغنة، حوالي 125 مشروعا بغلاف مالي يقدر بأزيد من 141ر36 مليون درهم ضمنها 8ر29 مليون درهم كمساهمة من المبادرة واستفاد منها حوالي 39 ألف و777 مستفيد.

وحسب معطيات لعمالة إقليم قلعة السراغنة، فقد تم في إطار برنامج محاربة الهشاشة إنجاز 10 مشاريع بغلاف مالي ناهز 3ر5 مليون درهم ممولة بالكامل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد استفاد منها حوالي 728 مستفيد، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم.

وبخصوص البرنامج القروي، فبلغ عدد المشاريع المنجزة في إطاره 60 مشروعا (98ر12 مليون درهم) ضمنها 2ر10 مليون درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واستفاد منها 20 ألف و741 شخص.

كما أنجز حوالي 43 برنامجا في إطار البرنامج الأفقي بغلاف استثماري يقدر ب1ر12 مليون درهم ضمنها 8ر7 مليون درهم ممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد استفاد منها حوالي 16 ألف و244 مستفيد، فيما بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الحضري 12 مشروعا رصد لها غلاف مالي إجمالي وصل إلى 6ر6 مليون درهم ضمنها 4ر6 مليون درهم كتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2064 مستفيد).

وقد همت هذه المشاريع، حسب ذات المصدر، قطاعات التعليم (42 مشروعا) بغلاف مالي يقدر ب 1ر13 مليون درهم (3ر9 مليون درهم مساهمة من المبادرة) واستفاد منها حوالي 9607 شخص، والصحة (6 مشاريع) ب3ر1 مليون درهم (1ر1 مليون درهم مساهمة المبادرة) واستفاد منها 6873 مستفيد، وكذا البنيات التحتية الأساسية (24 مشروعا) ب8ر6 مليون درهم ضمنها 8ر5 مليون درهم ممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبلغ عدد المستفيدين منها 19 ألف و678 شخص.

كما تمت خلال نفس الفترة، برمجة حوالي 11 مشروعا تتعلق بالأنشطة المدرة للدخل رصد لها غلاف مالي اجمالي وصل إلى 8ر4 مليون درهم ضمنها 2ر4 مليون درهم كمساهمة من المبادرة (حوالي 126 مستفيدا)، و14 مشروعا همت الحكامة وتعزيز القدرات لفائدة 285 مستفيد، و11 مشروعا تتعلق بالمراكز المتعددة الخدمات (1620 مستفيد) و10 مشاريع تشمل التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي بغلاف مالي يقدر ب9ر3 مليون درهم بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها 5ر3 مليون درهم (1218 مستفيد).

وبشأن التنشيط الثقافي والرياضي على مستوى الإقليم، فأشار المصدر ذاته، إلى إنشاء 10 مكتبات وقاعات للقراءة لفائدة 2245 مستفيد و38 ملعبا وفضاءات رياضية لفائدة دور الشباب (حوالي 69 ألف و737 مستفيد ).