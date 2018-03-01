مسابقة عا لمية بـ 100 ألف دولار لمن ينشئ موقعا بديلا للفيسبوك ﻿

تم الإعلان يوم أمس الجمعة، عن مسابقة ''تحدي الكتاب المفتوح'' ، وهي مسابقة ستقدم 100،000 دولار لمن ينشئ منافسًا يتطابق مع فيسبوك ويكون بديلا له.

شوف تيفي

تم الإعلان يوم أمس الجمعة، عن مسابقة ''تحدي الكتاب المفتوح'' ، وهي مسابقة ستقدم 100،000 دولار لمن ينشئ منافسًا يتطابق مع فيسبوك ويكون بديلا له.

وجاء هذا القرار عقب الأزمة التي يعيشها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الآونة الأخيرة وظهور الحملة #DeleteFacebook.

ووفق ما كشف عنه موقع « محترف » فإن صفحة المسابقة، يقول القائمون عليها إنه سوف يتم مكافأة سبعة فرق قادرة على إنشاء شبكة اجتماعية لمليار شخص مهتم بخصوصية مستخدميهم: ''نريد الاستثمار في بدائل لا تتلاعب بالناس وتحمي ديمقراطيتنا من الوكلاء، ولا تخفي نية خبيثة لنشر معلومات مضللة '' .

وأضاف الموقع ذاته، أنه سيكون هناك 20 متسابقًا يتم اختيارهم للمرحلة الأخيرة من المسابقة ، والتي سيتم من خلالها اختيار الفائزين السبعة.