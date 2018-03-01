 الملك محمد السادس يدين بشدة عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون ﻿
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الملك محمد السادس يدين بشدة عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون | بوليتيك

الملك محمد السادس يدين بشدة عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون

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الملك محمد السادس يدين بشدة عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 19:09 الملك محمد السادس يدين بشدة عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون | بوليتيك
الملك محمد السادس يدين بشدة عملية احتجاز الرهائن المأساوية ببلدة تريب وهجمات كاركاسون
أعرب الملك محمد السادس عن إدانته الشديدة لعملية احتجاز الرهائن، التي وقعت أمس الجمعة في سوق ممتاز ببلدة تريب والهجمات التي تلتها بكاركاسون، معبرا عن دعمه وتضامنه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل

''شوف تيفي''

 

أعرب الملك محمد السادس عن إدانته الشديدة لعملية احتجاز الرهائن، التي وقعت أمس الجمعة في سوق ممتاز ببلدة تريب والهجمات التي تلتها بكاركاسون، معبرا عن دعمه وتضامنه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد الملك في برقية وجهها لـ ''إيمانويل ماكرون'' أنه تلقى ''ببالغ الأسى نبأ عملية احتجاز الرهائن المأساوية'' التي وقعت ببلدة تريب، و''الهجمات الشنيعة'' التي تلتها بكاركاسون، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

ومما جاء في برقية الملك : ''باسم الشعب المغربي وباسمي الشخصي، أدين بشدة هذا العمل الإرهابي البغيض، مؤكدا لكم دعمنا الأكيد وكامل تضامننا معكم في هذا الظرف''.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ومن خلاله، لأسر الضحايا وعموم الشعب الفرنسي، عن تعازيه الصادقة، معبرا له عن عميق مشاعر المواساة وصادق المتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الملك المغرب العمل الإرهابي

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