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الصحف الصربية تسخر من منتخب بلادها بعد هزيمتهم أمام الأسود

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 18:47 الصحف الصربية تسخر من منتخب بلادها بعد هزيمتهم أمام الأسود | سبور
الصحف الصربية تسخر من منتخب بلادها بعد هزيمتهم أمام الأسود
سخرت صحف رياضية صربية، على منتخب بلادها بعد هزيمته أمام المنتخب المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بالملعب الأولمبي تورينو بإيطاليا.

'' شوف سبور''

سخرت صحف رياضية صربية، على منتخب بلادها بعد هزيمته أمام المنتخب المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بالملعب الأولمبي تورينو بإيطاليا.

وعلقت صحيفة ''سبورتسكي تزورنال'' على نتيجة المباراة مستعينة بالتصاريح الأخيرة لمدرب المنتخب الصربي والعميد حينما أكدا أنهما لا يعرفان أي شيء عن المنتخب المغربي قبل إجراء اللقاء، متسائلة ''هل تمكنا من معرفته بعد الهزيمة بإيطاليا أم لا''.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المدرب، قوله إن منتخب صربيا سيطر على بداية المباراة، وأهدر العديد من فرص التسجيل، وعانى من الهجمات العكسية.

من جهة أخرى أكدت اليومية الرياضية الصربية ''بليڭ''، تفوق المنتخب المغربي، وكتبت : ''إنها ليست مأساة، لكن المغاربة أعطوا لمنتخب صربيا الصورة الحقيقة على بعد حوالي 80 يوما عن انطلاق المونديال''.

وأضافت الصحيفة الصادرة في بلغراد، أن مدرب منتخب صربيا أمامه عمل إضافي خصوصا فيما يتعلق بأربعة مراكز، قبل حلول موعد المونديال.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي صربيا كأس العالم 2018

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