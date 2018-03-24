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بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 18:24 بعد فرنسا لقجع يواصل حملته ويضمن دعما جديدا من دولة أوروبية | سبور
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عبر سلافيزا كوكيزا رئيس اتحاد صربيا لكرة القدم، عن دعمه لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2018 خلال لقائه بفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على هامش المباراة الودية التي جمعت بين

'' شوف سبور''

عبر سلافيزا كوكيزا رئيس اتحاد صربيا لكرة القدم، عن دعمه لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2018 خلال لقائه بفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على هامش المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الوطني والمنتخب الصربي.

وعقد فوزي لقجع اجتماعا مع رئيس الاتحاد الصربي بمدينة تورينو الإيطالية، أكد سلافيزا كوكيزا، عن دعم المغرب حتى يتسنى له استضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2026.

وتوجه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم السبت 24 مارس 2018 إلى لكسمبورغ، إذ التقى بول فيليب رئيس اتحاد لكسمبورغ لكرة القدم، حيث قدم له الخطوط العريضة لملف ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم لسنة 2026، مبرزا القيم الرياضية والثقافية التي يتضمنها، قبل أن يؤكد له أن ترشيح المغرب لاستضافة هذا العرس العالمي يعتبر ترشيحا إفريقيا.

من جانبه أشار بول فيليب، خلال هذا الاجتماع، إلى عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب ولكسمبورغ، مشيرا إلى أن اتحاد لكسمبورغ لكرة القدم، سيكون بجانب المملكة المغربية من أجل احتضان كأس العالم لسنة 2026.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب كأس العالم 2026

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