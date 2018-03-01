مليون للاعبي الكوكب للفوز على أولمبيك آسفي ﻿

قرر المكتب المسير لفريق الكوكب المراكشي، لكرة القدم، تخصيص منحة مغرية للاعبين، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز أمام فريق أولمبيك آسفي بملعب المسيرة، في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم غد الأحد

'' شوف سبور''

قرر المكتب المسير لفريق الكوكب المراكشي، لكرة القدم، تخصيص منحة مغرية للاعبين، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز أمام فريق أولمبيك آسفي بملعب المسيرة، في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم غد الأحد برسم الجولة 22 من منافسات البطولة الاحترافية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن لاعبي الفريق المراكشي سيحصلون على مبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف درهم، علما أنه مازال بذمة المكتب المسير منح سابقة لم يتم صرفها.

وكان مكتب الكوكب قد قرر الرفع من منحة الفوز داخل الميدان في وقت سابق إلى 6 آلاف درهم، عوضا من 4500 درهما كما كان معمولا به.