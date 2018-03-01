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شوارع وساحات مصر تمتلئ بصور ''السيسي'' ومنافسوه يقبعون في السجون

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 17:56 شوارع وساحات مصر تمتلئ بصور السيسي ومنافسوه يقبعون في السجون | دولي
شوارع وساحات مصر تمتلئ بصور ''السيسي'' ومنافسوه يقبعون في السجون
قبل يومين من الانتخابات الرئاسية المصرية، امتلأت شوارع وساحات مصر بصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومنافسوه يقبعون في السجون، ووسائل الإعلام موضوعة في جيبه، فضلاً عن أنَّ المرشح الوحيد الذي

''شـوف تيفي''

قبل يومين من الانتخابات الرئاسية المصرية، امتلأت شوارع وساحات مصر بصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومنافسوه يقبعون في السجون، ووسائل الإعلام موضوعة في جيبه، فضلاً عن أنَّ المرشح الوحيد الذي نافسه ولم يُكبِّد نفسه عناء إقامة حملة انتخابية.

وتساءلت صحيفة ''نيويورك تايمز'' في تقرير لها مشرنه اليوم، عن أسباب التصرفات التي يقوم بها السيسي قبل الانتخابات الرئاسية والتي بدت متوترة على نحو غريب، رغم أنه مطمئن لنتائج الانتخابات، وجميع الظروف المحيطة به تخلو من المخاطر عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعضا من الإجراءات التي اتخذها السيسي، ومن بينها إقالة رئيس هيئة أركان الجيش، محمد حجازي، في أكتوبر 2017، ورئيس المخابرات العامة، اللواء خالد فوزي في يناير الماضي. بالإضافة إلى استخدام السيسي لهجة غاضبة لم تخلُ من الوعيد لمن اعتبرهم أعداءً إذا ترشحوا للانتخابات.

وأشارت ''نيويورك تايمز'' إلى أنه على الرغم من أن الانتخابات تبدو كمجرد تصديقٍ مُرتَّب ومُدبَّر من وراء الستار على سلطة السيسي، إلا أنها كشفت عن أصوات استياء داخل المؤسسة الأمنية بدا أنَّها تزعج الرئيس الحالي.

وهذا الانزعاج بدأت بوادره عندما تقدَّم الجنرالان السابقان بالجيش لمنافسته، وهما سامي عنان، والفريق أحمد شفيق، لكنَّه سرعان ما أفشل محاولتيهما، ويقبع حالياً عنان في السجن، فيما تراجع شفيق عن طموحه.

وأثار رد الفعل القاسي من السيسي على ترشح الرجلين التكهُّنات بأنَّهما كانا يتمتعان بدعم جزءٍ من المؤسسة الأمنية، وهو قدرٌ ضئيل من المعارضة وَجَد السيسي أنَّه لا يُحتَمَله.

 

‫شوف تيفي

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