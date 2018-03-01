الحكم بالسجن 30 عـاما لمافيوزي بتهمة قتل مهاجر مغربي ﻿

أدانت محكمة مدينة ليتشي نهار أمس الجمعة, عضو المافيا المحلية “ماركو باريا” والمعروف بإسم “تاناتو” .. بالسجن 30 عاماً نافذة .. بتهمة قتل المهاجر المغربي “خالد لغريدي” والتمثيل بجثته.

''شــوف تيفي''

أدانت محكمة مدينة ليتشي نهار أمس الجمعة, عضو المافيا المحلية “ماركو باريا” والمعروف بإسم “تاناتو” .. بالسجن 30 عاماً نافذة .. بتهمة قتل المهاجر المغربي “خالد لغريدي” والتمثيل بجثته.

وتعود تفاصيل الواقعة لليلة الـ30 من يناير 2017 .. عندما تلقت مصالح الكربنييري ببلدة “غاليبولي” .. بلاغاً من ابنة “ماركو” في حق والدها .. تتهمه بقتل “جاني ماروكينو” وهو اللقب الذي كان يٌعرف به “خالد” الذي كان يعمل بائعاً متجولاً بمدينة ليتشي والنواحي, مرشدة بنفسها عناصر الكربنييري على مكان ارتكاب الجريمة, وبقايا جثة المجني عليه الذي تم دفنها في برميل .. بعدما قام المتهم بسكب حوالي 100 لتر من مادة حارقة عليها لإتلافها، حسب ما أورده موقع الجالية 24 يومه السبت.

هــذا وقالت الإبنة أن والدها ارتكب الجريمة بعدما اتهم المجني عليه بسرقة المخدرات منه.