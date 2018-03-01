غيابات مؤثرة لفريق اتحاد طنجة قبل مواجهة حسنية أكادير ﻿

يواجه إدريس المرابط مدرب فريق اتحاد طنجة، غيابات مؤثرة خلال مباراته أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة 22 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يواجه إدريس المرابط مدرب فريق اتحاد طنجة، غيابات مؤثرة خلال مباراته أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة 22 من منافسات البطولة الاحترافية.

ويعرف الفريق الطنجي غياب الحارس رضى التكناوني المتواجد مع المنتخب الأول، إضافة إلى اللاعب أساينو تيون المعاقب من طرف الإدارة ومحمد أمين النالي المتواجد مع المنتخب الأولمبي وحاتم الوهابي رفقة منتخب الشبان ثلاث عناصر كلها ضمن الفريق الأول دون نسيان عدم جاهزية بيبي ديدي الذي تبقى مشاركته من عدمها في يد الطاقم التقني بعدما منح الطاقم الطبي إمكانية إشراكه.

ومعلوم أن فريق اتحاد طنجة يتصدر الدوري المغربي برصيد 40 نقطة برصيد 11 فوز 7 تعادلات و3 هزائم.