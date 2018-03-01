فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الفيسبوك... تضع شركة كامبريدج أناليتيكا تحت المساءلة ﻿

دخل يوم أمس الجمعة 23 مارس، 18 عميلا من مكتب مفوضة المعلومات إليزابيت دنهام، مكاتب شركة الاستشارات '' كامبريدج أناليتيكا'' المتورطة في فضيحة سرقة بيانات مستخدمي الفيسبوك، وشرع المحققون في التفتيش بعد

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دخل يوم أمس الجمعة 23 مارس، 18 عميلا من مكتب مفوضة المعلومات إليزابيت دنهام، مكاتب شركة الاستشارات '' كامبريدج أناليتيكا'' المتورطة في فضيحة سرقة بيانات مستخدمي الفيسبوك، وشرع المحققون في التفتيش بعد موافقة المحكمة العليا في بريطانيا على طلب التفتيش.

ومن جانب آخر اضطر مؤسس الموقع الاجتماعي الفيسبوك مارك زوكربيرغ إلى إصدار بيان يحدد فيه موقف شركته من الفضيحة كما اعتذر من المستخدمين عن هذا الخرق، في حين طلب مشرعون أمريكيون من مارك زوكربيرغ أن يأتي إلى الكونغرس لتقديم توضيح حول كيفية وصول البيانات إلى شركة كامبريدج أناليتيكا حسب ما أورده موقع ''هاف بوست'' اليوم السبت 24 مارس.