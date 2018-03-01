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حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب ''شيبس'' كيسوى درهم

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 16:12 حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب شيبس كيسوى درهم | حوادث و حقوق
حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب ''شيبس'' كيسوى درهم
علمت شوف تيفي، أن طفلة في عقدها الثاني لقيت مصرعها عقب تناولها لـرقائق البطاطس المقلية « شيبس »، يبلغ ثمنها (درهم واحد) بحي الفراح بمدينة الرباط يوم الاثنين المنصرم.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي، أن طفلة في عقدها الثاني لقيت مصرعها عقب تناولها لـرقائق البطاطس المقلية « شيبس »، يبلغ ثمنها (درهم واحد) بحي الفراح بمدينة الرباط يوم الاثنين المنصرم.

وأضافت مصادرنا من داخل بيت الهالكة، أن الضحية توفيت بعدما أحست بألم على مستوى البطن حيث لم ينجح الطاقم الطبي في إنقاذها.

وأفادت عائلة الضحية، أن ''الشيبس'' الذي تناولته يشتبه في أنه منتوج منتهي الصلاحية أو يحتوي على مواد سامة لم يتمكن جسمها الصغير من مقاومته.

وفي نفس السياق، أفادت مصادرنا أن نتائج التشريح الطبي والتي ستظهر بعد 20 يوما ستبين حقيقة الأمر.

 

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