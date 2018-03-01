الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم أمس الجمعة نشر اللوائح الأولية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي

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أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم أمس الجمعة نشر اللوائح الأولية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي دورة ماي 2018، على البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيتم تخصيص الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 02 أبريل 2018 لتقديم الشكايات إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها، على أن تتولى الوزارة نشر اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان يوم 03 أبريل 2018 .