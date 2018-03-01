 الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقـــال برلماني ومسؤول حزبي كبير بمدينة فاس بتهمة النصب والاختلاس وإصدار شيكات دون مؤونة.. والقضية عندو صعيبة بزاف | حوادث و حقوق

اعتقـــال برلماني ومسؤول حزبي كبير بمدينة فاس بتهمة النصب والاختلاس وإصدار شيكات دون مؤونة..

لقطة اليوم : فيفيان مابيدي يتلقى صفعة على الوجه من لاعب الجيش الملكي .. شوفو شنو طرا | بووز

لقطة اليوم : فيفيان مابيدي يتلقى صفعة على الوجه من لاعب الجيش الملكي .. شوفو شنو طرا

فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الفيسبوك... تضع شركة كامبريدج أناليتيكا تحت المساءلة | نت 2.0

فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الفيسبوك... تضع شركة كامبريدج أناليتيكا تحت المساءلة

حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب شيبس كيسوى درهم | حوادث و حقوق

حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب ''شيبس'' كيسوى درهم

الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد | مجتمع

الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد

عبد الحق الشراط في المباشر يرد على جواد بادة بخصوص حكيم زياش .. شوفو قال (فيديو) | بووز

عبد الحق الشراط في المباشر يرد على جواد بادة بخصوص حكيم زياش .. شوفو قال (فيديو)

عاجل وبالفيديو..بوليسي جبد الفردي على شفار خطير بفاس..وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..بوليسي جبد الفردي على شفار خطير بفاس..وهاشنو وقع

بحضور عزيز أخنوش أزيد من 1800 مشاركة في القمة الأولى للمرأة التجمعية من جميع جهات المغرب وممثلات عن الجالية المغربية | بوليتيك

بحضور ''عزيز أخنوش'' أزيد من 1800 مشاركة في القمة الأولى للمرأة التجمعية من جميع جهات المغرب وممثلات

بث مباشر : المغرب التطواني - الجيش الملكي | بووز

بث مباشر : المغرب التطواني - الجيش الملكي

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 16:06 الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد | مجتمع
الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم أمس الجمعة نشر اللوائح الأولية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي

شـــوف تيفي:

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم أمس الجمعة نشر اللوائح الأولية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي دورة ماي 2018، على البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيتم تخصيص الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 02 أبريل 2018 لتقديم الشكايات إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها، على أن تتولى الوزارة نشر اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان يوم 03 أبريل 2018 .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب المرشحين الأحرار المرشحين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أمطار غزيرة بهذه المناطق المغربية | مجتمع

أمطار غزيرة بهذه المناطق المغربية

على قبل طرف ديال الحشيش: جريمة بشعة تهز مراكش | مجتمع

على قبل طرف ديال ''الحشيش'': جريمة بشعة تهز مراكش

طلبة التكوين المهني العاملين في المشروع الوطني للطاولات المدرسية يطالبون بمستحقاتهم المالية | مجتمع

طلبة التكوين المهني العاملين في المشروع الوطني للطاولات المدرسية يطالبون بمستحقاتهم المالية

السيبة.. شفار دخل سرق دار بالقنيطرة + فيديو | مجتمع

السيبة.. شفار دخل سرق دار بالقنيطرة + فيديو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..فرحة الأسود بهدفين أمام صربيا بإيطاليا في دقيقة | بــووز
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..فرحة الأسود بهدفين أمام صربيا بإيطاليا في دقيقة

اللاعب الدولي السابق..عبد السلام الغرسي..المنتخب المغربي قادر يتأهل من روسيا و المباراة القوية هي ديال إيران | خارج البلاطو

اللاعب الدولي السابق..عبد السلام الغرسي..المنتخب المغربي قادر يتأهل من روسيا و المباراة القوية هي ديال إيران

ابتكارات فريدة في تظاهرة هاتاكون على متن قطار الميناء الدارالبيضاء | مال و أعمال

ابتكارات فريدة في تظاهرة ''هاتاكون'' على متن قطار الميناء الدارالبيضاء

حصري و بالفيديو..من قلب مدينة تازة..حقائق غير متوقعة عن رضوان منفذ الهجوم الإرهابي بفرنسا وهاشنو قالت العائلة ديالو المصدومة من المغرب | بــووز

حصري و بالفيديو..من قلب مدينة تازة..حقائق غير متوقعة عن رضوان منفذ الهجوم الإرهابي بفرنسا وهاشنو قالت العائلة ديالو المصدومة من المغرب

﻿

آخر المستجدات

اعتقـــال برلماني ومسؤول حزبي كبير بمدينة فاس بتهمة النصب والاختلاس وإصدار شيكات دون مؤونة.. والقضية عندو صعيبة بزاف | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

اعتقـــال برلماني ومسؤول حزبي كبير بمدينة فاس بتهمة النصب والاختلاس وإصدار شيكات دون مؤونة..

لقطة اليوم : فيفيان مابيدي يتلقى صفعة على الوجه من لاعب الجيش الملكي .. شوفو شنو طرا | بووز

لقطة اليوم : فيفيان مابيدي يتلقى صفعة على الوجه من لاعب الجيش الملكي .. شوفو شنو طرا

فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الفيسبوك... تضع شركة كامبريدج أناليتيكا تحت المساءلة | نت 2.0

فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الفيسبوك... تضع شركة كامبريدج أناليتيكا تحت المساءلة

حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب شيبس كيسوى درهم | حوادث و حقوق

حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب ''شيبس'' كيسوى درهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.