 بحضور ''عزيز أخنوش'' أزيد من 1800 مشاركة في القمة الأولى للمرأة التجمعية من جميع جهات المغرب وممثلات عن الجالية المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقـــال برلماني ومسؤول حزبي كبير بمدينة فاس بتهمة النصب والاختلاس وإصدار شيكات دون مؤونة.. والقضية عندو صعيبة بزاف | حوادث و حقوق

اعتقـــال برلماني ومسؤول حزبي كبير بمدينة فاس بتهمة النصب والاختلاس وإصدار شيكات دون مؤونة..

لقطة اليوم : فيفيان مابيدي يتلقى صفعة على الوجه من لاعب الجيش الملكي .. شوفو شنو طرا | بووز

لقطة اليوم : فيفيان مابيدي يتلقى صفعة على الوجه من لاعب الجيش الملكي .. شوفو شنو طرا

فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الفيسبوك... تضع شركة كامبريدج أناليتيكا تحت المساءلة | نت 2.0

فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الفيسبوك... تضع شركة كامبريدج أناليتيكا تحت المساءلة

حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب شيبس كيسوى درهم | حوادث و حقوق

حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب ''شيبس'' كيسوى درهم

الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد | مجتمع

الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد

عبد الحق الشراط في المباشر يرد على جواد بادة بخصوص حكيم زياش .. شوفو قال (فيديو) | بووز

عبد الحق الشراط في المباشر يرد على جواد بادة بخصوص حكيم زياش .. شوفو قال (فيديو)

عاجل وبالفيديو..بوليسي جبد الفردي على شفار خطير بفاس..وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..بوليسي جبد الفردي على شفار خطير بفاس..وهاشنو وقع

بحضور عزيز أخنوش أزيد من 1800 مشاركة في القمة الأولى للمرأة التجمعية من جميع جهات المغرب وممثلات عن الجالية المغربية | بوليتيك

بحضور ''عزيز أخنوش'' أزيد من 1800 مشاركة في القمة الأولى للمرأة التجمعية من جميع جهات المغرب وممثلات

بث مباشر : المغرب التطواني - الجيش الملكي | بووز

بث مباشر : المغرب التطواني - الجيش الملكي

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

بحضور ''عزيز أخنوش'' أزيد من 1800 مشاركة في القمة الأولى للمرأة التجمعية من جميع جهات المغرب وممثلات عن الجالية المغربية

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 14:55 بحضور عزيز أخنوش أزيد من 1800 مشاركة في القمة الأولى للمرأة التجمعية من جميع جهات المغرب وممثلات عن الجالية المغربية | بوليتيك
بحضور ''عزيز أخنوش'' أزيد من 1800 مشاركة في القمة الأولى للمرأة التجمعية من جميع جهات المغرب وممثلات عن الجالية المغربية
افتتحت بمراكش يومه السبت 24 مارس القمة الأولى للمرأة التجمعية التي تنظمها منظمة المرأة التجمعية تحت شعار '' المرأة المغربية: الإمكانات، التحديات والآفاق''.

''شوف تيفي''

 افتتحت بمراكش يومه السبت 24 مارس القمة الأولى للمرأة التجمعية التي تنظمها منظمة المرأة التجمعية تحت شعار '' المرأة المغربية: الإمكانات، التحديات والآفاق''.

 وحضر خلال هذا الحدث الأول من نوعه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وكل من أعضاء المكتب السياسي: محمد أوجار ومحمد بوسعيد، رشيد الطالبي العلمي، امباركة بوعيدة ولمياء بوطالب وأمينة بنخضرا، أنيس بيرو، مصطفى بايتاس ونبيلة الرميلي وحسن بنعمر وجليلة مورسلي ويوسف شيري.

 وفي كلمته الافتتاحية أكد عزيز أخنوش على أن هذه النسخة الأولى أتت تتويجا لمجهودات المرأة التجمعية والمنظمة التي تمثلها بعد مسار حافل من النضال للمرأة التجمعية، وعاد أخنوش إلى المساهمة المهمة والفعالة للمرأة التجمعية في صياغة مقترحات '' مسار الثقة '' الذي يشمل رؤية الحزب للنموذج التنموي الجديد.

 وأبرز عزيز أخنوش أهمية المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع الذي يفرض على القوى السياسية مضاعفة المجهودات من أجل ضمان تمثيليات أكبر للمرأة داخل الهيئات السياسية، وفي ختام حديثه شدد أخنوش على كفاءات المرأة التجمعية ودورها في تنزيل مضامين '' مسار الثقة '' والترافع على مقترحاته من جميع المواقع.

 ومن جانبها أكدت أمينة بنخضرا رئيسة منظمة المرأة التجمعية على أن حدث اليوم هو نتيجة لمجهودات المناضلات التجمعيات في جميع جهات المغرب ورغبتهم في تقديم الأفضل للعمل الحزبي، وشددت رئيسة منظمة المرأة التجمعية على أن '' مسار الثقة'' حمل لمسة مهمة للمرأة التجمعية وأعطى مكانة هامة للمرأة ضمن مقترحاته في: التشغيل، الصحة، التعليم، وأضافت بنخضرا على أن منظمة المرأة التجمعية ستعمل على ترسيخ ثقافة التبادل والنقاش البناء من أجل النهوض بوضعية المرأة في جميع القطاعات.

 وأكدت لمياء بوطالب على أن التنمية الحقيقية لن تتحقق سوى عبر النهوض بوضعية المرأة في عدد من المجالات الحيوية، وأشارت بوطالب إلى أن التجمع الوطني للأحرار يعي جيدا التحديات المطروحة أمام المرأة وهو ما ضمنه في '' مسار الثقة '' الذي أعطى مكانة متميزة للمرأة ضمن رؤيته.

 وفي ختام الجلسة الافتتاحية عبرت أمباركة بوعيدة عن تفاؤلها بمستقبل المرأة التجمعية في ظل توحد الجهود والعمل على النهوض بوضعية المرأة المغربية.

 وجـــدير بالذكـر أن هذا الحدث الهام عرف مشاركة 1800 مناضلة تجمعية من جميع جهات المغرب بالإضافة إلى ممثلات عن الجالية المغربية بالخارج وممثلات عن أحزاب سياسية والمجتمع المدني من فرنسا والسنغال وروسيا.

 هــذا وستشهد هذه القمة تنظيم ورشات في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والرياضة، يؤطرها ثلة من الخبراء والأكاديميين المستقلين من المغرب وخارجه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب التجمع الوطني للأحرار المرأة التجمعية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عيش نهار تسمع خبار.. صاحب الزفزافي سيكليس خارج من الابتدائي نزل عليه الإلهام داخل زنزانته وألف كتابا عن ظلام السجن في عكاشة | بوليتيك

عيش نهار تسمع خبار.. صاحب الزفزافي ''سيكليس خارج من الابتدائي '' نزل عليه الإلهام داخل زنزانته وألف كتابا عن ظلام السجن في عكاشة

مثير.. محكمة بصفرو ترفض الاعتراف بعقد زواج أبرم في إسرائيل | بوليتيك

مثير.. محكمة بصفرو ترفض الاعتراف بعقد زواج أبرم في إسرائيل

حصري وبالصور..وزير الصحة قام بزيارة مفاجئة ليلا لمستشفى الغساني بفاس | بوليتيك

حصري وبالصور..وزير الصحة قام بزيارة مفاجئة ليلا لمستشفى الغساني بفاس

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الرئيس الأسبق لنادي الوداد يتحدث حصريا عن إندماج الوداد والاتحاد البيضاوي المغربي | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

بالفيديو..الرئيس الأسبق لنادي الوداد يتحدث حصريا عن إندماج الوداد والاتحاد البيضاوي المغربي

بالفيديو..فرحة الأسود بهدفين أمام صربيا بإيطاليا في دقيقة | بــووز

بالفيديو..فرحة الأسود بهدفين أمام صربيا بإيطاليا في دقيقة

اللاعب الدولي السابق..عبد السلام الغرسي..المنتخب المغربي قادر يتأهل من روسيا و المباراة القوية هي ديال إيران | خارج البلاطو

اللاعب الدولي السابق..عبد السلام الغرسي..المنتخب المغربي قادر يتأهل من روسيا و المباراة القوية هي ديال إيران

ابتكارات فريدة في تظاهرة هاتاكون على متن قطار الميناء الدارالبيضاء | مال و أعمال

ابتكارات فريدة في تظاهرة ''هاتاكون'' على متن قطار الميناء الدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

اعتقـــال برلماني ومسؤول حزبي كبير بمدينة فاس بتهمة النصب والاختلاس وإصدار شيكات دون مؤونة.. والقضية عندو صعيبة بزاف | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

اعتقـــال برلماني ومسؤول حزبي كبير بمدينة فاس بتهمة النصب والاختلاس وإصدار شيكات دون مؤونة..

لقطة اليوم : فيفيان مابيدي يتلقى صفعة على الوجه من لاعب الجيش الملكي .. شوفو شنو طرا | بووز

لقطة اليوم : فيفيان مابيدي يتلقى صفعة على الوجه من لاعب الجيش الملكي .. شوفو شنو طرا

فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الفيسبوك... تضع شركة كامبريدج أناليتيكا تحت المساءلة | نت 2.0

فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الفيسبوك... تضع شركة كامبريدج أناليتيكا تحت المساءلة

حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب شيبس كيسوى درهم | حوادث و حقوق

حضيوا أولادكم .... وفاة طفلة بالرباط والسبب ''شيبس'' كيسوى درهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.