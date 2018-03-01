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فريق عريق يتعرض للطرد والإهانة بأحد فنادق مدينة وجدة

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 14:51 فريق عريق يتعرض للطرد والإهانة بأحد فنادق مدينة وجدة | سبور
فريق عريق يتعرض للطرد والإهانة بأحد فنادق مدينة وجدة
تعرضت بعثة فريق المولودية الوجدية لكرة القدم، يوم أمس الجمعة، للطرد والإهانة من طرف مدير فندق بوجدة خلال حضورها لمتابعة مباراة المنتخب المغربي أمام صربيا تزامنا مع استعدادهم لخوض مباراة أمام فريق

" شوف سبور"

تعرضت بعثة فريق المولودية الوجدية لكرة القدم، يوم أمس الجمعة، للطرد والإهانة من طرف مدير فندق بوجدة خلال حضورها لمتابعة مباراة المنتخب المغربي أمام صربيا تزامنا مع استعدادهم لخوض مباراة أمام فريق يوسفية برشيد .

وأكد موفد "شوف تيفي" أن بعثة الفريق تعرضت للسب والقذف من طرف مدير الفندق وحراسه بعد منعهم من تناول وجبة العشاء ليتفاجئوا بعد ذلك بطردهم من الفندق بطريقة مهينة تسيء لتاريخ الفريق ولمدينة الألفية كما أنها تسيئ لسمعة الفندق.

وجاء هذا الحدث في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الوجدي لخوض مباراة مهمة أمام نادي يوسفية برشيد برسم منافاسات القسم الوطني الثاني علما أن النادي لحدود الساعة لا علم له بخلفية ما أقدم عليه مدير الفندق.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب مولودية وجدة يوسفية برشيد

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