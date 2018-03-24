أزارو يرد على فتاة تاتشاطي معاه بخصوص صورته للي دارت البوز ديال ''أكبر وي عجبك'' + صور ﻿

بعدما تداول نشطاء المواقع التواصلية صورة للدولي المغربي وليد أزارو نجم الأهلي المصري في بداياته الكروية والتي عنونوها بـ « غي حافضي عليه يكبر ويعجبك »، نشر أزارو يومه السبت عبر حسابه الرسمي على

شوف سبور

بعدما تداول نشطاء المواقع التواصلية صورة للدولي المغربي وليد أزارو نجم الأهلي المصري في بداياته الكروية والتي عنونوها بـ « غي حافضي عليه يكبر ويعجبك »، نشر أزارو يومه السبت عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام صور محادثاته رفقة فتاة بخصوص الصورة المذكورة.

وقالت الفتاة التي أرسلت لأزارو صورته وهو صغير مقارنة مع الآن « غير كنضحك أخويا » ، ليجيبها أزارو « ضحكي مع راسك اختي شنو غادي يتبدل فالعالم إلا ضحكتي ». وأضاف أزارو « بغيت نسولك آش كديري فحياتك » ، لترد الفتاة « تلميذة » ، ليجيبها هداف النادي المصري، « الناس راها خدامة ونتي حاضياها وكضحكي عليها ».

وأمام هذا الأمر، طالبت الفتاة من وليد أزارو المسامحة، لينشر صورة أخرى على حسابه قائلا « للأسف ».

هذا وتفاعل عدد كبير من متتبعي أزارو مع المنشور الذين طالبوا منه عدم الإكثرات لمثل هاته الأمور والتركيز على مسيرته الكروية.