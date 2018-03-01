عيش نهار تسمع خبار.. صاحب الزفزافي ''سيكليس خارج من الابتدائي '' نزل عليه الإلهام داخل زنزانته وألف كتابا عن ظلام السجن في عكاشة ﻿

من قال أن قدرة التأليف والكتابة هي حكر على أصحاب التكوين الأكاديمي لعالي الرصين دون سواهم؟ هذا غير صحيح، بدليل المعتقل محمود هنوش رفيق ناصر الزفزافي المتابع على خلفية أحداث ''حراك الريف''، الذي أثبث

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من قال أن قدرة التأليف والكتابة هي حكر على أصحاب التكوين الأكاديمي لعالي الرصين دون سواهم؟ هذا غير صحيح، بدليل المعتقل محمود هنوش رفيق ناصر الزفزافي المتابع على خلفية أحداث ''حراك الريف''، الذي أثبث لنا بما لا يدع مجالا للشك، أن ''السيكليس'' الذي انقطع عن دراسته في مرحلةالإبتدائي بإمكانه أن يسمو من داخل زنزانته إلى درجة المؤلف الروائي الذي لا يشق له غبار في مجال الكتابة والسرد.

هذه ليست نكتة، وإنما حقيقة كشف لنا عنها المسمى هنوش، المعتقل حسب اعتقاده ظلما وعدوانا في زنازن عكاشة، والذي دفعه عنف سجانه كما يقول إلى تأليف كتاب يحكي فيه ظروف اعتقاله ويسرد من خلاله للمغاربة الذين تخفى عنهم حقيقة السجون في بلادنا، ظلمة الأيام التي قضاها في مرحلة التحقيق حول ما هو منسوب إليه في أحداث الحسيمة، وهو الكتاب الذي حمل عنوان ''خمسة أيام في الظلام''،

ويرتقب حسب عدد من المازحين أن يشكل قيمة مضافة من شأنها إغناء الخزانة الوطنية على غرار مؤلفات السيرة الذاتية لرجال دولة كبار أمثال عبد الرحمان اليوسفي وعبد الرحيم بوعبيد وأخرون، '' اللهم لا شماتة'' ويحكي في كتاب ''السيكليس''، المدون باللغة الأمازيغية، أن مؤلفه محمود هنوش المتابع بجنايات خطيرة تتعلق بزعزعة استقرار وأمن الدولة وإهانة مؤسسات عمومية واعتداءات على رجال القوات العمومية، أن رجال الأمن الذين حققوا معه في هذه التهم تعاملوا معه بعنف، وأن حشرة شنيولة كانت تتغذى على امتداد الأيام الخمسة التي حملت عنوان كتابه الغزير بالأفكار والحقائق المثيرة، على دمائه.

وأمام هذا السبق العلمي الإستثنائي الذي حققه المدعو محمود هنوش من داخل زنزانته المظلمة، لم نجد سوى البيت الشعري الشهير للرد على نابغة عكاشة، والذي يقول

ذو العلم يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم .