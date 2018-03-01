خطير.. قتلى وجرحى جراء انفجار بمدخل ملعب رياضي ﻿

تعرض مدخل ملعب رياضي في مدينة لشكر كاه، جنوب أفغانستان، يوم أمس الجمعة، لانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

" شوف سبور" : وكالات

تعرض مدخل ملعب رياضي في مدينة لشكر كاه، جنوب أفغانستان، يوم أمس الجمعة، لانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان بثته على موقعها الإلكتروني الرسمي، عن "تضامن" الدوحة "التام مع الحكومة الأفغانية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

وحرص البيان على تجديد موقف قطر "الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وكانت وسائل إعلام دولية قد نقلت عن مسؤول أفغاني قوله إن "سيارة مفخخة يقودها انتحاري اقتحمت استاد غازي محمد أيوب في مدينة عسكر جاه عاصمة المقاطعة"، ما تسبب في مقتل نحو 14 شخصا وإصابة 50 آخرين، بحسب حصيلة قابلة للزيادة.