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أسود الأطلس يردون بقوة على استفزاز عميد منتخب صربيا

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 13:23 أسود الأطلس يردون بقوة على استفزاز عميد منتخب صربيا | سبور
أسود الأطلس يردون بقوة على استفزاز عميد منتخب صربيا
وجه لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، رسالة مباشرة للاعب ألكساندر كولاروف، عميد منتخب صربيا، بعدما أشار أنه لا يعرف أي شيء عن الأسود، وذلك بتحقيق فوز مهم أداء ونتيجة استعدادا لكأس العالم 2018.

" شوف سبور"

وجه لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، رسالة مباشرة للاعب ألكساندر كولاروف، عميد منتخب صربيا، بعدما أشار أنه لا يعرف أي شيء عن الأسود، وذلك بتحقيق فوز مهم أداء ونتيجة استعدادا لكأس العالم 2018.

وفاز المنتخب المغربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، على نظيره الصربي، خلال مباراة ودية استعدادا لنهائيات مونديال روسيا 2018.

وقال ألكساندر كولاروف، نجم فريق روما الإيطالي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إنه لا يعرف أي شيء عن المنتخب المغربي مضيفا "نجهلهم، لكن لدينا أربعة أيام من أجل التحضير بشكل جيد، والتعرف عن قرب عن إمكانياتهم ومستواهم".

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