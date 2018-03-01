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صــــادم.. جلد امـرأة مقيدة إلى شجرة وتعرضها لمحاولات اغتصاب جماعي بطريقة غريبــة

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 13:15 صــــادم.. جلد امـرأة مقيدة إلى شجرة وتعرضها لمحاولات اغتصاب جماعي بطريقة غريبــة | دولي
صــــادم.. جلد امـرأة مقيدة إلى شجرة وتعرضها لمحاولات اغتصاب جماعي بطريقة غريبــة
عاشت سيدة هندية لحظات طويلة من الفزع والرعب بعد أن جرى تقييدها إلى شجرة وجلدها بقسوة 100 جلدة، قبل أن تنهار وتتعرض لمحاولات اغتصاب جماعي، بحسب كلامها لاحقا.

 "شــوف تيفي"

 عاشت سيدة هندية لحظات طويلة من الفزع والرعب بعد أن جرى تقييدها إلى شجرة وجلدها بقسوة 100 جلدة، قبل أن تنهار وتتعرض لمحاولات اغتصاب جماعي، بحسب كلامها لاحقا.

وفي ذات السياق قضت محكمة قبلية، في قرية بولندشاهر بولاية أتر برديشة، بجلد المرأة 100 مرة، بعد أن وجدت أنها مذنبة، وقال متحدث باسم شرطة بولاندشاهر إن المرأة هربت مع عشيقها في الأسبوع الأول من مارس وكانت تقيم معه في منزل أحد أقاربه، حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربي" يومه السبت.

وفي 10 مارس، أرسل زوجها أقارب وأصدقاء ليتحدثوا معها ويقنعوها بالعودة إلى البيت مشددين على أن جميع أهالي القرية سيصفحون عنها، ولكن عند عودتها ، قررت محكمة شيوخ القرية ضرورة معاقبتها، وأعطوا الإذن لزوجها بجلدها 100 جلدة.

وخلال المقطع المصور، يظهر الزوج الغاضب وهو يخلع سترته قبل أن يباشر بتنفيذ "حكم" شيوخ القرية، وبعد انتهاء العقوبة انهارت المرأة على الأرض وهي غارقة بدمائها، لكن سارعت إلى تقديم شكوى بحق زوجها فور تعافيها.

هــذا وقد باشرت الشرطة التحقيق مع زوجها وخمسة رجال آخرين على الأقل من قريتها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب التحقيق زوجها هندية

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