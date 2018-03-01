السفيــر الأوكراني: أزيد من 5 آلاف طالب يدرسون بأوكرانيا وأبوابنا مفتوحة أمام الطلبة المغاربة ولاسيما جهة كلميم واد نون ﻿

كشف سفير جمهورية أوكرانيا في المغرب، ياروسلاف كوفال، أن أزيد من 5 آلاف طالب مغربي يواصلون دراساتهم العليا بأوكرانيا، معربا عن استعداد بلاده لاستقبال مزيد من الطلبة لاسيما من جهة كلميم واد نون.

"شوف تيفي"

كشف سفير جمهورية أوكرانيا في المغرب، ياروسلاف كوفال، أن أزيد من 5 آلاف طالب مغربي يواصلون دراساتهم العليا بأوكرانيا، معربا عن استعداد بلاده لاستقبال مزيد من الطلبة لاسيما من جهة كلميم واد نون.

وأبرز السفير كوفال، في تصريح أدلى به يومه السبت لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في الملتقى الجهوي لريادة الأعمال والإدماج المهني للشباب بجهة كلميم واد نون (من 23 إلى 25 مارس الجاري)، أن عدد الطلبة المغاربة بأوكرانيا تضاعف في السنوات الأخيرة لتصير الجالية الدراسية المغربية هي الأكثر عددا بين الجاليات الدراسية القادمة من الدول العربية والإفريقية.

وأوضح أنه انطلاقا من التجربة الطويلة التي لدى أوكرانيا في استقبال طلبة أجانب وخاصة الطلبة المغاربة داخل جامعاتها ومدارسها الكبرى، " فكرنا في إعداد مشاريع واعدة تساهم في تفعيل التوجه الحداثي للمملكة وعدد من أوراشها ومخططاتها الكبرى مثل مخطط التسريع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر ومشروع الجهوية الموسعة"، حسب ما أوردته ذات الوكالة.

وفي هذا الصدد، يضيف السفير الأوكراني، اقترحنا على جهة كلميم واد نون "أن تقوم بتحديد القطاعات التي ترغب الجهة في تكوين مهندسين وخبراء فيها سواء تعلق الأمر بقطاعات البناء والأشغال العمومية أو الهندسة المعمارية أو الإعلاميات أو غيرها، وكذا الطلبة المرشحين للدراسة بأوكرانيا".

وأشار السفير إلى أن بلاده ستوفر من جانبها منحة دراسية كاملة لكل مرشح تمتد لخمس سنوات من الدراسة، مبرزا، في سياق ذي صلة، أن سفارة أوكرانيا تساهم في إطار فعاليات الملتقى الجهوي لريادة الأعمال والإدماج المهني للشباب في الإشراف على الجانب الخاص بالدراسات العليا.

وينظم الملتقى من طرف مكتب كفاءات الجنوب بغية المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجنوبية، والعمل على تيسير الإدماج المهني والعملي للشباب.

ويهدف هذا الحدث، المنظم بدعم من وزارة الشغل والإدماج المهني وبشراكة مع المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون، إلى توفير نحو ألف فرصة تدريب لطلبة الجهة.