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دعوات الجمع العام لفريق الرجاء تغضب المنخرطين وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 11:39 دعوات الجمع العام لفريق الرجاء تغضب المنخرطين وهذه التفاصيل | سبور
دعوات الجمع العام لفريق الرجاء تغضب المنخرطين وهذه التفاصيل
عبر منخرطو فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن غضبهم جراء الدعوات التي وجهها سعيد حسبان رئيس الفريق بخصوص الجمع العام الاستثنائي المقرر تنظيمه يوم 31 مارس الجاري.

" شوف سبور"

عبر منخرطو فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن غضبهم جراء الدعوات التي وجهها سعيد حسبان رئيس الفريق بخصوص الجمع العام الاستثنائي المقرر تنظيمه يوم 31 مارس الجاري.

وقال أحد المنخرطين في تصريح لـ " شوف سبور"، إن حسبان يتجه نحو إدراج أسماء لمنخرطين جدد لا علاقة لهم بالرجاء ولا يفقهون أي شيء في كرة القدم، مقابل حرمان المنخرطين الأساسيين حضور الجمع العام لموسم 2017/2016.

وحسب ذات المصدر، فإن حسبان يقدم كل ما لديه من أجل الحفاظ على كرسي الرئاسة رغم الأزمة والمشاكل التي يعاني منها الفريق، موضحا أن كل الخرجات الإعلامية حول رحيله لا أساس لها من الصحة وكانت مجرد تمويه على الرؤساء الذين قدموا ترشيحهم لخلافته.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب سعيد حسبان

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