الموت يغيب الفنانة ''ريــم'' بعد صراع طويل مع مرض السرطان ﻿

غيب الموت فجر اليوم السبت الفنانة الفلسطينية ''ريم بنا'' عن عمر يناهز 52 عاما بعد صراع مع مرض السرطان منذ تسع سنوات، وكانت ريم أعلنت توقفها عن الغناء في 2016 بسبب مشكلة في حبالها الصوتية.

"شوف تيفي"

غيب الموت فجر اليوم السبت الفنانة الفلسطينية "ريم بنا" عن عمر يناهز 52 عاما بعد صراع مع مرض السرطان منذ تسع سنوات، وكانت ريم أعلنت توقفها عن الغناء في 2016 بسبب مشكلة في حبالها الصوتية.

وذكرت شبكة فلسطين الإخبارية أن عائلتها نشرت منذ أيام بيانا عن تدهور حالتها الصحية ونقلها للعلاج في أحد مستشفيات مدينة الناصرة.

واعتبرت "ريم بنا" رمزا للنضال الفلسطيني، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية المعروفة زهيرة الصباغ، واختيرت "ريم بنا" شخصية فلسطين الثقافية للعام 2016 تقديرا لمسيرتها الطويلة في الغناء من أجل فلسطين وأطفالها.