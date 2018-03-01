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رونار يحسم في لائحة المونديال 2018

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 11:29 رونار يحسم في لائحة المونديال 2018 | سبور
رونار يحسم في لائحة المونديال 2018
أكد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرةالقدم، أن التشكيلة التي سيعتمد عليها في نهائيات كأس العالم 2018 تتشكل بنسبة كبيرة من اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الودية أمام منتخب صربيا.

"شوف سبور"

أكد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرةالقدم، أن التشكيلة التي سيعتمد عليها في نهائيات كأس العالم 2018 تتشكل بنسبة كبيرة من اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الودية أمام منتخب صربيا.

وقال رونار في تصريح إعلامي بعد نهاية اللقاء،إن هناك مباريات أخرى سيخوضها المنتخب قبل المونديال لكن هناك عدد مهم من اللاعبين الحاضرين في المباراة سيكونون ضمن لائحة الـ 23 لاعبا الذين سيشاركون في مونديال روسيا.

وتابع قائلا : " على مستوى اللعب الجماعي كنا في المستوى وتمكنا من الحفاظ على الكرة. لكن علينا أن نطور أنفسنا وننخرط أكثر ".

وأضاف " إن المباراة كانت جد صعبة، خاصة على المستوى البدني، أمام فريق من مستوى عال، احتل المرتبة الأولى في مجموعته خلال إقصائيات كأس العالم ".


وفاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الصربي بهدفين لواحد في مباراة ودية، احتضنها الملعب الأولمبي بتورينو في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم التي ستجرى بروسيا الصيف القادم.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي هيرفي رونار

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