فضيحـــة. مسؤول في وزارة الخارجية تحرش بزوجة دبلوماسي وابتزها مقابل الإفراج عن تعويضاتها (تفاصيل صادمة) ﻿

استمع ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أخيرا، إلى أرملة مسؤول دبلوماسي، اتهمت مسؤولا بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتحرش الجنسي،

"شوف تيفي"

استمع ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أخيرا، إلى أرملة مسؤول دبلوماسي، اتهمت مسؤولا بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتحرش الجنسي، وأدلت المطالبة بالحق المدني، بمعطيات مثيرة في ابتزازها جنسيا مقابل الإفراج عن تعويضاتها المالية، بعدما قتل زوجها، قبل سنوات، بعاصمة دولة إفريقية في ظروف غامضة.

وحسب ما أورده موقع يومية "الصباح" يومه السبت فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، توصل من أرملة المسؤول الهالك بشكاية بتاريخ 12 فبراير الماضي، وبعد الاطلاع على مضمونها ووسائل الإثبات الأولية المقدمة إليه، أشر عليها وأحالها على الضابطة القضائية، كما أمر بموافاته بنتائج الأبحاث التمهيدية في أقرب وقت، واستدعاء المشتبه به بالتحرش ومواجهته بالمطالبة بالحق المدني.

وأضــاف مصدر مطلع لـ"الصباح" أن المشتكية لخصت للنيابة العامة مطالبها القانونية المترتبة عن وفاة زوجها، والذي ترك ابنة لا يتعدى عمرها سبعة أشهر، لحظة قتله من قبل شخصين مجهولين بعاصمة دولة إفريقية، مؤكدة أنها حينما رفضت الاستجابة لنزوات المسؤول بجمعية الأعمال الاجتماعية، أمر عناصر الحراسة بمنعها من الدخول إلى مكتبه، للاستفسار عن تأخر تعويضاتها، مشيرة إلى أنه يتماطل بتبريرات واهية لمعاقبتها على رفضها الانصياع لمطالبه.

وراسلت المشتكية الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد منعها من ولوج مقر جمعية الأعمال الاجتماعية، وبعدما حول المتحرش حياتها إلى جحيم، لجأت إلى القضاء قبل شهر، بعد الاستشارة مع محام متخصص في الموضوع، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وترتيب الآثار القانونية.

وحسب ما تسرب من نتائج الأبحاث التمهيدية، أشعرت الضابطة القضائية وكيل الملك، بالاستماع إلى المشتكية وتضمين أقوالها في محاضر رسمية، وبتخلف المشتكى به عن الحضور رغم استدعائه مرتين، ومن المحتمل أن يتم استقدامه بالقوة لمواجهته بادعاءات أرملة الإطار الدبلوماسي السابق.

وينتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية محاضر الأبحاث التمهيدية على النيابة العامة في الأيام القليلة المقبلة لتكييف الاتهامات وترتيب الجزاءات الزجرية في حال اقتناعها بوجود التحرش الجنسي في حق المشتكية.