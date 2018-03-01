نهضة بركان يتمتع بنفس الامتيازات التي يعيشها المنتخب المغربي الأول ﻿

على نهج الأجواء المميزة التي يعيشها المنتخب المغربي خلال المنافسات الرسمية، خصصت إدارة فريق نهضة بركان رحلات جوية خاصة في حال مرورهم لدور المجموعات ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

على نهج الأجواء المميزة التي يعيشها المنتخب المغربي خلال المنافسات الرسمية، خصصت إدارة فريق نهضة بركان رحلات جوية خاصة في حال مرورهم لدور المجموعات ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وذكرت مصادر قريبة من النادي، أن الفريق البركاني سيتنقل إلى السنيغال لمواجهة فريق جينيراسيون فوت، برسم الدور الفاصل المؤهل للمجموعات عبر رحلة جوية عادية، على أن يخصص الفريق رحلات خاصة في حال التأهل إلى دور المجموعات.

وكان الفريق البركاني تجاوز في الدور الأول منافسه النادي الإفريقي التونسي بعد فوزه عليه ذهابا وإياب.