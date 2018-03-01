 نجم الرجاء الرياضي في طريقه للأهلي المصري ﻿
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نجم الرجاء الرياضي في طريقه للأهلي المصري

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 09:54 نجم الرجاء الرياضي في طريقه للأهلي المصري | سبور
نجم الرجاء الرياضي في طريقه للأهلي المصري
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن أحد وكلاء اللاعبين اقترح على مسؤولي فريق الأهلي المصري، ضم اللاعب عبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن أحد وكلاء اللاعبين اقترح على مسؤولي فريق الأهلي المصري، ضم اللاعب عبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك تعويضا لرحيل عبد الله السعيد.

وأضافت نفس المصادر، أن مسؤولي الفريق الأحمر ، توصلوا بأشرطة "فيديو" خاصة باللاعب، رفقة الرجاء الرياضي وكذا خلال مشاركته رفقة المنتخب الوطني للمحليين بـ"الشان". ويذكر أن فريق الأهلي المصري يضم في صفوفه لاعب المنتخب المغربي وليد أزارو حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 17 هدفًا.

‫شوف تيفي

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عبد الإله الحافيظي الأهلي المصري شوف سبور

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