سامي خضيرة يزيد من متاعب جوفنتوس قبل مواجهة ريال مدريد ﻿

تعرض سامي خضيرة نجم خط وسط فريق نادي يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الألماني للإصابة خلال مباراة إسبانيا الدولية الودية، التي جرت يوم أمس الجمعة ، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018

"شوف سبور"

تعرض سامي خضيرة نجم خط وسط فريق نادي يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الألماني للإصابة خلال مباراة إسبانيا الدولية الودية، التي جرت يوم أمس الجمعة ، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018 روسيا.

وتعرض خضيرة للإصابة خلال التحام مع تياجو ألكانتارا نجم البايرن في الدقيقة 52، ويبقى من غير المعروف ما إذا كان سيكون قادرًا على المشاركة في المباراة الودية الثانية ضد السليساو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

وفي حالة غيابه عن مواجهة رفاق نيمار، فإنه ستحوم شكوك حول مشاركته في موقعة ريال مدريد الإسباني الأسبوع المقبل لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك، تزداد معاناة البيانكونيري الذي يعاني من إصابة مدافعه المخضرم جورجيو كيليني، بالإضافة إلى غياب الثنائي بيانيتش وبن عطية عن مواجهة عملاق العاصمة الإسبانية بسبب الإيقاف.