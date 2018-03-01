عاجــــل: وفاة الضابط الذي بادل نفسه مع أحد الرهائن في هجوم على متجر بفرنسا ﻿

أعلنت فرنسا اليوم السبت وفاة الضابط الذي أطلقت عليه ثلاث رصاصات بعد أن بادل نفسه بأحد الرهائن في هجوم على متجر بجنوب غرب فرنسا أمس الجمعة.

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أعلنت فرنسا اليوم السبت وفاة الضابط الذي أطلقت عليه ثلاث رصاصات بعد أن بادل نفسه بأحد الرهائن في هجوم على متجر بجنوب غرب فرنسا أمس الجمعة.

وكان أرنو بلترام، الذي خدم في العراق، نقل إلى المستشفى وهو يصارع الموت بعد أن بادل نفسه بامرأة من الرهائن الذين احتجزهم المهاجم داخل المتجر في بلدة تريب.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان قبل قليل من يومه السبت "توفي بطل.. ضحى بحياته لإيقاف الإرهابي".

تجدر الإشارة، إلى أن بلترام قبِل أن يبادل نفسه برهينة كان المهاجم ما زال يحتجزها وبعد أن أخذ مكانها ترك هاتفه المحمول على منضدة مفتوحا وعندما سمع دوي إطلاق الرصاص اقتحمت قوات الشرطة الخاصة المبنى وقتلت المهاجم، وذكرت مصادر من الشرطة أن بلترام أصيب بثلاث رصاصات.