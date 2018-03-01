 أوزال في طريقه لحل الأزمة المالية للرجاء البيضاوي ﻿
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أوزال في طريقه لحل الأزمة المالية للرجاء البيضاوي

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 05:06 أوزال في طريقه لحل الأزمة المالية للرجاء البيضاوي | سبور
أوزال في طريقه لحل الأزمة المالية للرجاء البيضاوي
كشفت مصادر رجاوية، لـ''شوف سبور'' ،أن محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، أخبر منخرطي الفريق الأخضر، بأنه تلقى وعود من طرف عدد من الأشخاص الرجاويين بدعم الفريق خلال المرحلة المقبل.

''شوف سبور''

كشفت مصادر رجاوية، لـ''شوف سبور'' ،أن محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، أخبر منخرطي الفريق الأخضر، بأنه تلقى وعود من طرف عدد من الأشخاص الرجاويين بدعم الفريق خلال المرحلة المقبل.

وأضافت نفس المصادر، أن أوزال يراهن على استقطاب وجوه لها قدرة على ضخ أموال في حساب الفريق خلال الفترة المقبلة، عبر اللجنة المؤقتة التي ستسير الفريق حتى نهاية الموسم، برئاسة محمد أوزال.

يذكر أن محمد أوزال كان قد عقد اجتماعا مع عبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، لمناقشة الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق الأخضر، والخروج بحلول جذرية لحل هذه الأزمة التي تؤرق جميع الرجاويين .

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محمد أوزال الرجاء الرياضي شوف سبور

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