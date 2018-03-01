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خطير جدا..كارثة أمسكرود كادت أن تكرر في لوطوروت وها أشنو وقع

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 04:57 خطير جدا..كارثة أمسكرود كادت أن تكرر في لوطوروت وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
خطير جدا..كارثة أمسكرود كادت أن تكرر في لوطوروت وها أشنو وقع
كادت حادثة أمسكرود التي وقعت قبل أيام قليلة وراح ضحيتها ست ضحايا أن تتكرر اليوم الجمعة بالطريق السيار الرابط بين مدينة أكادير ومراكش، حيث كادت شاحنة محملة بالفيول المشتعل أن تتسبب في كارثة حقيقية.

شوف تيفي:

كادت حادثة أمسكرود التي وقعت قبل أيام قليلة وراح ضحيتها ست ضحايا أن تتكرر اليوم الجمعة بالطريق السيار الرابط بين مدينة أكادير ومراكش، حيث كادت شاحنة محملة بالفيول المشتعل أن تتسبب في كارثة حقيقية.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بصورة الشاحنة التي كادت أن تحدث كارثة اليوم الجمعة، خصوصا أنها محملة بالفيول، وهو ما كان يهدد كل العابرين عبر الطريق السيار.

وفور علمها بالحادث حلت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لعين المكان، وتم فتح تحقيق دقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي كاد يسقط عدد من الأرواح، لولا الألطاف الإلاهية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حادث مصالح السلطات تحقيق

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