 قيمة الدرهم تتحسن مقابل الأورو بنسبة 0,4 في المئة ﻿
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قيمة الدرهم تتحسن مقابل الأورو بنسبة 0,4 في المئة

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 04:36 قيمة الدرهم تتحسن مقابل الأورو بنسبة 0,4 في المئة | اقتصاد
قيمة الدرهم تتحسن مقابل الأورو بنسبة 0,4 في المئة
تحسنت قيمة الدرهم المغربي مقابل الأورو بنسبة 0,4 في المئة، ومقابل الدولار بنسبة 0,05 في المئة، خلال الفترة ما بين 15 و21 مارس 2018، حسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب.

شـــوف تيفي:

تحسنت قيمة الدرهم المغربي مقابل الأورو بنسبة 0,4 في المئة، ومقابل الدولار بنسبة 0,05 في المئة، خلال الفترة ما بين 15 و21 مارس 2018، حسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن صافي الاحتياطات الدولية استقر في 232 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,4 في المئة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله، و5,1 في المئة على أساس سنوي، مضيفا أنه، خلال الفترة ذاتها، تم القيام بعملية بيع واحد للعملات بمبلغ 80 مليون درهم، بمتوسط سعر 9.1920 درهم.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدية، أشار البنك المركزي إلى أنه ضخ ما مجموعه 51,4 مليار درهم برسم تسبيقات، منها 48 مليار درهم على شكل سلف لمدة سبعة أيام عن طريق مناقصة، و3,4 مليار درهم منحت بموجب برنامج دعم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الفترة ما بين 15 و21 مارس 2018، بقي معدل الفائدة في السوق البنكية شبه مستقر في حدود 2,26 في المئة في المتوسط، وانتقل متوسط حجم المبادلات من 4,2 مليار درهم إلى 3,7 مليار درهم قبل أسبوع، وفقا للبنك المركزي.

وخلال المناقصة بتاريخ 21 مارس (تاريخ القيمة 22 مارس)، ضخ بنك المغرب مبلغ 48 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي سجل ارتفاعا ب1,3 في المئة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 5,1 في المئة، مشيرا الى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر في 662 مليون درهم مقابل 625,7 مليون درهم الأسبوع الماضي.

وعلى مستوى السوق المركزي، بلغ الحجم المتوسط للمعاملات 113,2 مليون درهم، مقابل 122 مليون درهم قبل أسبوع

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شـــوف تيفي المغرب الدرهم معاملات

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