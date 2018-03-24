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بالصــورة..حضور باهت لجمهور المنتخب الصربي في مباراة المنتخب المغربي بتورينو

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 04:34 بالصــورة..حضور باهت لجمهور المنتخب الصربي في مباراة المنتخب المغربي بتورينو | سبور
بالصــورة..حضور باهت لجمهور المنتخب الصربي في مباراة المنتخب المغربي بتورينو
تشهد مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، حضورا باهتا للجماهير المساندة للمنتخب الصربي في اللقاء الودي الذي يجرى في هذه الأثناء بالملعب الأولمبي لمدينة تورينو الإيطالية.

'' شوف سبور''

تشهد مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، حضورا باهتا للجماهير المساندة للمنتخب الصربي في اللقاء الودي الذي يجرى في هذه الأثناء بالملعب الأولمبي لمدينة تورينو الإيطالية.

وفي المقابل سجل اللقاء تواجد عدد مهم من الجالية المغربية المقيمة بأوروبا خاصة من فرنسا وإيطاليا التي تفاعلت بقوة مع إيقاع اللقاء الذي يعرف تقدم المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثانية أمام منتخب أوزبستان استعدادا لكأس العالم 2018 على أرضية مركب محمد الخامس يوم الثلاثاء المقبل.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي

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