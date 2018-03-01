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على قبل طرف ديال ''الحشيش'': جريمة بشعة تهز مراكش

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 04:25 على قبل طرف ديال الحشيش: جريمة بشعة تهز مراكش | مجتمع
على قبل طرف ديال ''الحشيش'': جريمة بشعة تهز مراكش
إهتز حي الموقف بمدينة مراكش، ظهر يومه الجمعة، بعد وقوع جريمة بشعة، راح ضحيتها شاب، تلقى ضربة قاتلة بواسطة حجارة وجهها له تاجر مخدرات عقب وقوع خلاف بينهما بسبب نزاع حول قطعة ''حشيش''.

''شوف تيفي''

إهتز حي الموقف بمدينة مراكش، ظهر يومه الجمعة، بعد وقوع جريمة بشعة، راح ضحيتها شاب، تلقى ضربة قاتلة بواسطة حجارة وجهها له تاجر مخدرات عقب وقوع خلاف بينهما بسبب نزاع حول قطعة ''حشيش''.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية الشاب، دخل في نقاش حاد مع تاجر مخدرات في عقده الرابع حول قطعة ''حشيش''، ليقوم التاجر بتوجيه ضربة له على مستوى الرأس بواسطة حجارة كبيرة ليسقط أرضا غارقا في دمائه.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشاب المصاب تم نقله إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لكنه فارق الحياة، نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها، بينما تم إيقاف تاجر المخدرات ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

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المغرب شوف تيفي الضحية المخدرات الحشيش

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