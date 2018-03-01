طلبة التكوين المهني العاملين في المشروع الوطني للطاولات المدرسية يطالبون بمستحقاتهم المالية ﻿

يطالب متدربو المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية « تقنيين في التركيب المعدني » بمدينة تازة بالتوصل بمستحقاتهم المالية، وذلك بعدما شاركوا في المشروع الوطني الذي يعرف بصفقة الطاولات لفائدة

شوف تيفي

يطالب متدربو المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية « تقنيين في التركيب المعدني » بمدينة تازة بالتوصل بمستحقاتهم المالية، وذلك بعدما شاركوا في المشروع الوطني الذي يعرف بصفقة الطاولات لفائدة وزارة التربية الوطنية بشراكة مع مكتب التكوين المهني.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المسؤولين سبق لهم وأن وعدوا هؤلاء المتدربين بصرف مستحقاتهم والمتمثلة في 85 درهم لليوم الواحد، إلا أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية لأزيد من شهر.

وأضافت مصادرنا، على الرغم من إنهائهم وفق المخطط الزمني عدد الطاولات التي خصصها لهم مكتب التكوين المهني، إلا أنهم لم يحصلوا على إجابات من المدير الذي يشرف على المعهد مبررا أن تأخر مستحقاتهم المالية راجع للإعفاءات الملكية التي طالت المدير العام لمكتب التكوين المهني العربي بن الشيخ لكونه المكلف بالتوقيع على الوثائق اللازمة لصرف أجور طلبة المعهد المعنيين بالأمر.

وأكد هؤلاء المتدربين، أنهم لم يحصلوا على شهادات تقديرية مسلمة من طرف المدير العام لمكتب التكوين المهني التي وعدهم بها، حيث قاموا بإرسال شكاية إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع CHIKAYA.MA إلا أن الرد جاء بعد شهرين من الإرسال كالتالي « الشكاية خارج اختصاصات قطاع التربية الوطنية » مع العلم ان التكوين المهني أصبح ضمن وزارة التربية الوطنية يقول الطلبة .